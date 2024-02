Rose Villain Sanremo 2024: età, FantaSanremo, marito, Instagram

Rose Villain è una cantante e rapper italiana che parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo 2024. Il festival si svolgerà dal 6 al 10 febbraio ed è ospitato dal Teatro Ariston di Sanremo. Sarà condotto da Amadeus, con un co-conduttore diverso ogni sera.

Rose Villain presenterà la sua canzone “Click boom” al Festival di Sanremo, che ha già suscitato grandi aspettative. Inoltre, è anche una delle favorite per il FantaSanremo. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Rose Villain, il cui vero nome è Rosa Luini, è nata a Milano il 20 luglio 1989, quindi ha 34 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Suo padre è Franco Luini, un imprenditore milanese e fondatore del marchio Tucano. Fin da giovane, Rose ha mostrato una grande passione per il canto e la musica. Dopo aver completato gli studi classici, si è trasferita a Los Angeles, dove si è diplomata al Conservatorio di musica contemporanea Muisicians Institute di Hollywood.

Durante il suo soggiorno in America, Rose Villain ha iniziato a cantare in alcune band punk rock, che le hanno permesso di fare i primi passi nel mondo della musica. Nel corso degli anni, ha suonato in vari luoghi degli Stati Uniti ed è diventata sempre più popolare e di successo. Nel 2020, ha fatto il suo debutto nella lingua italiana e ha iniziato a collaborare con artisti italiani di grande successo.

Rose Villain ha collaborato con Gué Pequeno nel singolo “Chico”. Nel 2021, ha continuato a farsi strada nel panorama musicale italiano e ha lavorato con artisti di grande successo come Ernia, Emis Killa, Annalisa e molti altri. L’anno successivo ha collaborato anche con Fabri Fibra e Fred De Palma, consolidando ulteriormente la sua carriera. Lo scorso anno, ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo durante la serata dei duetti, esibendosi accanto a Rosa Chemical. Quest’anno, invece, sarà protagonista del festival.

Dal punto di vista della vita privata, Rose Villain è sposata con Andrea Ferrara, noto come Sixpm, un produttore musicale. La coppia si è sposata nel 2022 ed è molto affiatata e innamorata. Si sono conosciuti negli Stati Uniti e da allora non si sono mai separati.

In conclusione, Rose Villain è una talentuosa cantante e rapper italiana che sta per esordire al Festival di Sanremo 2024 con la sua canzone “Click boom”. La sua carriera è in continua ascesa e ha già collaborato con numerosi artisti di successo. Oltre alla sua carriera musicale, Rose ha anche una vita privata felice, essendo sposata con il produttore musicale Andrea Ferrara. Sarà interessante vedere come si esibirà durante il festival e se riuscirà a conquistare il pubblico con la sua musica.

