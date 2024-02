Santi Francesi Sanremo 2024: chi sono, FantaSanremo, Amici, canzoni

I Santi Francesi sono un gruppo musicale di successo che parteciperà all’edizione del Festival di Sanremo del 2024. La kermesse musicale va in onda su Rai Uno, condotta da Amadeus, ed è live dal Teatro Ariston di Sanremo. Il gruppo si sta affermando sempre di più nel panorama musicale italiano ed è composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Il loro nome deriva dalla fusione dei loro cognomi. I Santi Francesi hanno vinto la sedicesima edizione del talent show X Factor Italia.

Prima di raggiungere la fama, il duo ha iniziato come trio, esibendosi in vari locali in Piemonte. Nel 2017 hanno partecipato al talent Amici di Maria De Filippi, superando tutte le selezioni, ma sono stati eliminati poco prima di accedere alla fase serale del programma. Nel 2021, i Santi Francesi hanno partecipato al talent X Factor e ne sono risultati vincitori. Inizialmente, il loro nome era “The Jab”, ma successivamente si sono ribattezzati con la fusione dei loro cognomi.

Nel 2022, il gruppo ha firmato un contratto musicale di livello con ADA Music Italy della Warner Music Italia, iniziando così a pubblicare i loro primi singoli di successo. I Santi Francesi sono composti da Alessandro De Santis, che è voce, chitarra e ukulele, e da Mario Lorenzo Francese, che è alla tastiera, sintetizzatore e basso.

Tra le canzoni pubblicate sotto il nome di Santi Francesi, ricordiamo “Signorino”, “Buttami giù”, “Non è così male”, “La noia” e “Occhi tristi”. Loro sono molto onorati ed emozionati di essere sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e porteranno la canzone “L’amore in bocca”. Sono arrivati tra i big dopo essere arrivati alla finale di Sanremo Giovani nel dicembre del 2023.

Il Festival di Sanremo è un evento molto atteso nel panorama musicale italiano. Ogni anno, numerosi artisti si esibiscono sul palco del Teatro Ariston, cercando di conquistare il pubblico e la giuria. I Santi Francesi sono pronti a mostrare il loro talento e a lasciare il segno in questa edizione del festival. La loro partecipazione rappresenta un’importante opportunità per far conoscere ancora di più la loro musica e conquistare nuovi fan.

Durante il festival, i Santi Francesi avranno l’opportunità di esibirsi di fronte a un vasto pubblico e di confrontarsi con altri talentuosi artisti. Sarà un’occasione per mettersi alla prova e dimostrare il loro valore sul palco. La canzone “L’amore in bocca” porterà il loro stile unico e la loro energia contagiosa. I Santi Francesi hanno lavorato duramente per arrivare fin qui e si sono impegnati al massimo per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Il successo dei Santi Francesi è il risultato di talento, impegno e passione per la musica. Il loro percorso nel mondo della musica è iniziato con umiltà e dedizione, e ora stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro. La partecipazione al Festival di Sanremo è un traguardo importante nella loro carriera e rappresenta un’opportunità per far conoscere ancora di più la loro musica al grande pubblico.

In conclusione, i Santi Francesi sono un gruppo musicale di successo che parteciperà all’edizione del Festival di Sanremo del 2024. Il loro talento e la loro passione per la musica li hanno portati fin qui, e ora avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Sono pronti a mostrare il loro stile unico e a conquistare il pubblico con la loro musica. La loro partecipazione al festival rappresenta un’importante occasione per far conoscere ancora di più la loro musica e per consolidare il loro successo nel panorama musicale italiano.

Continua a leggere su MediaTurkey: Santi Francesi Sanremo 2024: chi sono, FantaSanremo, Amici, canzoni