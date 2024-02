Alessia Marcuzzi, chi è: età, vita privata e carriera, ruolo a Sanremo – MediaTurkey

Alessia Marcuzzi è una famosa personalità italiana, conosciuta principalmente come conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella. Nata e cresciuta a Roma il 11 novembre 1972, ha attualmente 51 anni. I suoi genitori sono Eugenio Marcuzzi e Antonietta Donatelli. Suo padre lavora per la Marks & Angel, una linea di borse fondata dalla stessa Alessia nel 2012. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, ha frequentato la scuola Mario Riva, dove ha studiato dizione e recitazione.

Nel 1998, Alessia ha avuto una relazione con Simone Inzaghi, all’epoca attaccante della Lazio. Dalla loro unione è nato Tommaso il 29 aprile 2001. Dopo otto anni insieme, Alessia e Simone si sono separati d’intesa. Successivamente, il 1° dicembre 2014, Alessia Marcuzzi ha sposato Paolo Calabresi Marconi, imprenditore proprietario della casa di produzione Buddy Film, specializzata nello sviluppo di spot televisivi. Nonostante si conoscessero da oltre venti anni, si sono innamorati solo in età matura. Tuttavia, nel settembre 2022, la conduttrice ha annunciato la fine del loro matrimonio dopo due anni di riflessione sullo stato della loro relazione.

La carriera di Alessia Marcuzzi in televisione è iniziata quando era ancora adolescente con la partecipazione al programma “Attenti al dettaglio” su Telemontecarlo. Successivamente è apparsa in altre trasmissioni come “Qui si gioca”, “Amici mostri” e “Novantatré” con Umberto Smaila. Inizialmente è stata spesso scelta come valletta, ma la sua voce ha iniziato a guadagnare notorietà grazie al suo estro e alla sua prontezza. Nel 1994 è approdata alla Rai, affiancando Gigi Sabani nel programma “Il gioco dell’oca” su Rai 2. Successivamente ha partecipato al programma comico-sportivo “Mai dire gol” dal 1998 al 2000 e poi nuovamente dal 2018 al 2021. Ha anche sostituito Simona Ventura nella trasmissione “Le iene” dal 2000 al 2005.

Sempre su Mediaset, Alessia Marcuzzi ha avuto un ruolo di rilievo come conduttrice del famoso reality show “Grande Fratello” dal 2006 al 2015. Ha sostituito Barbara D’Urso e ha condotto il programma per nove edizioni consecutive. Dal 2015 al 2019 ha condotto anche “L’isola dei famosi”, un altro noto reality show trasmesso da Mediaset. Durante gli anni ’90, Alessia Marcuzzi ha anche recitato in diversi film. Uno dei suoi progetti più recenti è stato “Boomerissima”, un game show trasmesso in prima serata su Rai 1 che ha segnato la sua ultima apparizione su Mediaset nell’inverno del 2023.

In conclusione, Alessia Marcuzzi è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, sia come conduttrice che come attrice. Nonostante i suoi 51 anni, continua a essere una presenza amata dal pubblico italiano e rimane una delle icone della televisione nazionale.

