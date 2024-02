É sempre mezzogiorno | Ricetta olive fritte con salsa agrodolce di Antonio Paolino – MediaTurkey

Le olive fritte con salsa agrodolce sono un antipasto delizioso che può arricchire qualsiasi tavola. La ricetta è stata proposta da Antonio Paolino nel programma televisivo “È sempre mezzogiorno”. Vediamo come prepararla.

Gli ingredienti necessari sono: 30 olive verdi grandi denocciolate, 1 fetta di mozzarella, un pizzico di paprika, 330 ml di birra, 150 g di amido di mais, 90 g di farina 00, 150 g di panko (pan grattato giapponese), 300 ml di olio per friggere e un pizzico di sale.

Per preparare la pastella, mescoliamo in una ciotola la farina, l’amido di mais e la birra fino a ottenere una pastella liscia e fluida. Copriamo la ciotola e lasciamo riposare in frigorifero per mezz’ora. Nel frattempo, tagliamo la mozzarella a listarelle e la condiamo con abbondante paprika. Prendiamo ogni bastoncino di mozzarella e lo inseriamo all’interno di un’oliva denocciolata. Successivamente, tuffiamo le olive nella pastella e le rotoliamo nel panko in modo che siano ben ricoperte. Se vogliamo una pastella ancora più croccante, possiamo ripetere il processo passando nuovamente le olive nella pastella e nel panko. Friggiamo le olive in olio caldo e profondo fino a doratura e poi le scoliamo su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio.

Per preparare la salsa agrodolce, mettiamo in un pentolino l’acqua, il concentrato di pomodoro, l’aceto bianco e la fecola di patate. Aggiungiamo, a piacere, un cucchiaino di zucchero e salsa piccante come il Tabasco. Mescoliamo bene gli ingredienti e accendiamo il fuoco continuando a mescolare fino a quando la salsa si addensa.

Le olive fritte con salsa agrodolce sono pronte per essere gustate. Possiamo servirle come antipasto o come accompagnamento per aperitivi. Questa ricetta è molto versatile e può essere personalizzata aggiungendo ingredienti come peperoncini o erbe aromatiche.

Il video di questa ricetta e molte altre del programma “È sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay. Ricordiamo che questo articolo è solo un riassunto delle ricette più interessanti, non è il blog ufficiale del programma. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali e dai canali social dei programmi televisivi.

Buon appetito!

