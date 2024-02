É sempre mezzogiorno | Ricetta patate al cartoccio di Daniele Persegani – MediaTurkey

Le patate al cartoccio sono un piatto semplice e gustoso che può essere preparato facilmente per un pranzo o una cena veloce. La ricetta che andremo a presentare è stata proposta da Daniele Persegani nella trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”, dove condivide le sue esperienze di vita straordinaria insieme ad Angela Frenda.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono: 4 patate, 4 patate americane, 1 cipolla rossa, 100g di bacon, 100g di pancetta, 150g di cheddar, 100g di gorgonzola piccante, salvia, timo, sale e pepe.

Per iniziare, è necessario preparare le patate dolci. Queste vanno lessate con la buccia e una volta cotte, vanno scolate e lasciate raffreddare. Successivamente, si dovrebbero praticare delle incisioni sulle patate, creando una sorta di fisarmonica. In ogni taglio, andranno inseriti salvia, cheddar e bacon affettato. A questo punto, le patate dovranno essere avvolte nella carta forno e nella carta d’alluminio, e successivamente posizionate su una teglia.

Passando alle patate normali, bisogna prendere quelle già lessate con la buccia e scavare l’interno con l’aiuto di un cucchiaio. Successivamente, si dovranno farcire le patate con gorgonzola, timo e pancetta affettata. Anche queste patate dovranno essere avvolte nella carta forno e nella carta d’alluminio, e posizionate sulla stessa teglia delle patate dolci.

A questo punto, la teglia con le patate dovrà essere messa in forno preriscaldato a 230° per circa 20 minuti. Nel frattempo, si può preparare una salsa per accompagnare le patate. Per fare ciò, basta condire della panna acida con erba cipollina tritata.

Una volta che le patate sono cotte, saranno pronte per essere gustate. Si consiglia di servirle ancora calde e di accompagnarle con la salsa di panna acida preparata in precedenza.

È importante sottolineare che questa ricetta è stata tratta dalla trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno” e è possibile trovare il video della preparazione su RaiPlay. È inoltre fondamentale ricordare che questo articolo è solo un riassunto e non il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate.

In conclusione, le patate al cartoccio sono un piatto delizioso e semplice da preparare. Sia le patate dolci che quelle normali vengono farcite con diverse combinazioni di ingredienti, come salvia, cheddar, bacon, gorgonzola e pancetta. Una volta cotte, le patate possono essere gustate insieme a una salsa di panna acida. Questa ricetta proposta da Daniele Persegani è perfetta per un pasto veloce ma gustoso.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta patate al cartoccio di Daniele Persegani – MediaTurkey