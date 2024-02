É sempre mezzogiorno | Ricetta castagnole di ricotta al limoncello di zia Cri – MediaTurkey

Le castagnole di ricotta al limoncello di zia Cri sono un delizioso dolce che si adatta perfettamente alle festività del Carnevale. La celebre cuoca romagnola, nota per i suoi stravaganti acconciature floreali, ha condiviso la sua ricetta durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”, in occasione del festival di Sanremo.

Gli ingredienti necessari per preparare le castagnole di ricotta al limoncello sono i seguenti: farina 00, zucchero di canna, ricotta, limoncello, lievito per dolci, uova, burro, sale e olio per friggere.

Per la preparazione delle castagnole, iniziate mescolando la farina e il lievito in una ciotola. Aggiungete la ricotta, le uova, lo zucchero di canna, il limoncello e il burro fuso. Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Successivamente, scaldate abbondante olio a una temperatura di circa 170°C e immergete l’impasto nel olio caldo, utilizzando un cucchiaino per volta. Lasciate friggere le castagnole fino a quando non raggiungono una doratura uniforme, girandole di tanto in tanto. Una volta pronte, scolatele su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio.

Preparate la bagna portando a bollore l’acqua e lo zucchero. Una volta raggiunto il bollore, spegnete il fuoco e aggiungete il limoncello. Immergete le castagnole nella bagna al limoncello per qualche istante, quindi rotolatele nello zucchero semolato.

Le castagnole di ricotta al limoncello sono pronte per essere gustate. Potete trovare il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

In conclusione, ecco la ricetta delle castagnole di ricotta al limoncello di zia Cri, un dolce perfetto per festeggiare il Carnevale.

