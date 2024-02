É sempre mezzogiorno | Ricetta pane alle olive di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il panettiere Fulvio Marino propone questa settimana una ricetta per celebrare il festival di Sanremo e la regione che lo ospita. Si tratta del pane alle olive, una specialità ligure. Gli ingredienti necessari per preparare questa gustosa ricetta sono: farina 0, acqua, olio extravergine di oliva, sale, lievito di birra e olive taggiasche.

Per iniziare, si mette la farina in una ciotola e si aggiunge gran parte dell’acqua. Si mescola il tutto grossolanamente con un cucchiaio e si lascia riposare per almeno mezz’ora. Dopo il riposo, si aggiunge il lievito di birra fresco sbriciolato o il lievito madre rinfrescato, un po’ d’acqua e si lavora l’impasto. Si aggiunge il sale, l’acqua rimasta e si impasta per qualche minuto. Si aggiunge l’olio e si continua a lavorare fino a farlo assorbire completamente. L’impasto viene coperto e lasciato lievitare.

A questo punto, il pane alle olive è pronto per essere cotto. Si può dare al pane la forma desiderata e si aggiungono le olive taggiasche all’impasto, distribuendole uniformemente. Si inforna il pane in forno preriscaldato a 200°C per circa 30-40 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e croccante. Una volta cotto, si lascia raffreddare il pane alle olive prima di tagliarlo a fette e servirlo. Questa deliziosa specialità ligure è perfetta per accompagnare antipasti, formaggi e salumi, o semplicemente da gustare da sola.

La ricetta completa di "É sempre mezzogiorno" è disponibile su RaiPlay, insieme ad altri video delle ricette proposte dalla trasmissione.

