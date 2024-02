É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta con le sarde di Fabio Potenzano – MediaTurkey

Il mare della Liguria è al centro dell’attenzione questa settimana grazie al festival di Sanremo, ma oggi ci spostiamo sulle coste della Sicilia, che ci regala un assaggio dell’estate nel cuore del mezzogiorno. Il cuoco Fabio Potenzano ci propone una ricetta autentica e mediterranea: la pasta con le sarde.

Per preparare questo delizioso piatto abbiamo bisogno di alcuni ingredienti: 360 g di bucatini, 300 g di filetti di sarde, 150 g di finocchietto selvatico, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 4 alici sott’olio, 20 g di pinoli, 20 g di uvetta, zafferano, mezzo bicchiere di vino bianco, 80 g di pangrattato, un pizzico di zucchero, olio e sale. Inoltre, per la preparazione delle sarde allinguate, avremo bisogno di 8 filetti di sarde, 3 cucchiai di aceto bianco, 100 g di semola e 500 ml di olio di semi.

Per cominciare la preparazione, mettiamo a bollire il finocchietto selvatico in una pentola d’acqua. Nella stessa acqua, cuociamo anche i bucatini fino a quando saranno al dente.

In una padella, scaldiamo un generoso filo d’olio e aggiungiamo la cipolla e l’aglio tritati finemente. Aggiungiamo l’uvetta, i pinoli e le sarde sott’olio e lasciamo rosolare. Uniamo anche i filetti di sarde fresche che abbiamo sfilettato e pulito accuratamente. Sfumiamo con il vino bianco e continuiamo la cottura.

Uniamo al condimento il finocchietto selvatico bollito e tritato finemente con un coltello. Profumiamo il tutto con lo zafferano e allunghiamo il condimento con un mestolo di acqua di cottura della pasta. Lasciamo cuocere per almeno 10 minuti.

Scoliamo i bucatini al dente e li saltiamo in padella con il condimento, in modo che si insaporiscano bene.

Per la preparazione delle sarde allinguate, condiamo i filetti di sarde con l’aceto bianco e li passiamo nella semola, impanandoli. Friggiamoli in olio profondo per pochi istanti.

Serviamo la pasta con una spolverata di pangrattato tostato e guarniamo con le sarde fritte.

Questa ricetta di Fabio Potenzano celebra la tradizione culinaria siciliana e la sua meravigliosa combinazione di sapori. La pasta con le sarde è un piatto ricco di gusto e profumi mediterranei, che ci trasporta direttamente sulle coste siciliane.

Se volete provare questa deliziosa ricetta, potete trovare i video delle preparazioni di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Ricordatevi che questo articolo non è tratto dal blog o dal sito ufficiale del programma, ma vuole essere solo un “taccuino” dove annotare le ricette più interessanti.

Buon appetito!

