Giovanni Allevi Sanremo 2024: malattia, età, figli, moglie, Instagram, oggi – MediaTurkey

Giovanni Allevi, ospite atteso al Festival di Sanremo 2024, è uno dei protagonisti della seconda serata. La manifestazione musicale, in onda su Rai Uno dal Teatro Ariston di Sanremo, si svolge dal 6 al 10 febbraio 2024 ed è condotta da Amadeus, affiancato da vari co-conduttori nelle diverse serate.

Nella serata del 7 febbraio 2024, si esibirà anche Giorgia, che per la prima volta salirà sul palco come conduttrice anziché come cantante. Ma concentriamoci su Giovanni Allevi, approfondendo la sua carriera e la sua vita privata.

Giovanni Allevi è nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969, sotto il segno dell’Ariete, e ha attualmente 54 anni. È un pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra italiano, considerato uno dei più importanti e grandi musicisti del nostro tempo. Nel 2015, ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio scrivendo l’inno della Serie A, intitolato “O generosa”.

Allevi ha conseguito il diploma in pianoforte presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia nel 1990, e successivamente si è laureato in composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 2001. Nel 1996 ha musicato la tragedia “Le troiane” di Euripide, rappresentata al Festival Internazionale del Dramma Antico di Siracusa, per la quale ha ricevuto il premio per le migliori musiche di scena. In seguito, si è trasferito a Milano, dove ha collaborato con il batterista di Jovanotti e con lo stesso artista.

Nel 2006, Giovanni Allevi ha pubblicato l’album “Joy”, che ha ottenuto il disco d’oro l’anno successivo. Questa sarà la seconda volta che si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Tuttavia, la sua partecipazione arriva dopo due anni di assenza dalla musica a causa di una malattia contro cui sta lottando.

Nel 2022, l’artista ha rivelato di essere affetto da un mieloma multiplo, una malattia che lo ha costretto a prendersi una pausa dalla sua carriera musicale. Attualmente, sta combattendo la malattia e cerca di ritornare alla sua vita di prima.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni Allevi è sposato da molti anni con una donna di nome Nada Bernardo. Nada è diplomata in pianoforte, condivide la passione per la musica del marito ed è anche la sua manager. La coppia ha due figli. La famiglia Allevi è sempre stata molto riservata e preferisce vivere la propria vita lontana dai riflettori.

In conclusione, Giovanni Allevi è un musicista di grande talento e importanza nel panorama italiano. Nonostante la sua battaglia contro la malattia, continua a dedicarsi alla musica e si esibirà al Festival di Sanremo 2024, regalando al pubblico un momento indimenticabile.

