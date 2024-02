John Travolta Sanremo 2024: età, moglie, figli, film, Fiorello

John Travolta sarà ospite e protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. La kermesse musicale, condotta da Amadeus dal Teatro Ariston di Sanremo, va in onda su Rai Uno. L’attore americano sarà protagonista anche della prima serata di Rai Uno. La seconda serata del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus e Giorgia, vedrà la partecipazione speciale di John Travolta. Ma chi è John Travolta? John Travolta è un attore americano nato il 18 febbraio 1954, sotto il segno dell’Acquario. Le sue origini sono italiane, infatti suo nonno era originario di Palermo, in Sicilia. Suo padre era un giocatore di football americano e sua madre aveva origini irlandesi. Fin da giovane, John Travolta è stato attratto dal mondo della recitazione e dell’arte. Nel 1971, abbandonò gli studi per dedicarsi completamente alla sua carriera artistica, facendo il suo esordio a Broadway nel musical “Grease”. La carriera di Travolta ha avuto una svolta nel 1975 con la serie TV “I ragazzi del sabato sera” e nel 1977 ha raggiunto la fama mondiale con il ruolo di Tony Manero nel film “La febbre del sabato sera”, che gli ha valso una candidatura al Premio Oscar. Il suo successo è proseguito con il film “Grease” nel 1978, accanto a Olivia Newton-John, e con altri ruoli importanti in film come “Carrie” e “Pulp Fiction”. John Travolta è stato sentimentalmente legato all’attrice Diana Hyland, conosciuta sul set del film tv “The Boy in the Plastic Bubble”. Purtroppo, la loro relazione si è interrotta tragicamente nel 1977 con la morte di Hyland a causa di un cancro al seno. Negli anni Novanta, Travolta ha incontrato la donna della sua vita, l’attrice Kelly Preston, con cui si è sposato due volte. Dal loro amore sono nati tre figli: Jett, Ella Bleu e Benjamin. Nel 2009, la coppia ha vissuto una grande tragedia con la morte del figlio Jett durante una vacanza alle Bahamas. Le circostanze della sua morte, inizialmente non chiarite dagli attori, sono state attribuite alla sindrome di Kawasaki, una malattia che può portare a complicanze cardiache. Nel 2020, la moglie di John Travolta, Kelly Preston, è deceduta a causa di un tumore al seno. Tra i figli della coppia, Ella Bleu ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema e ha recitato insieme a lui nel film “Daddy Sitter” del 2010.

