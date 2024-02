É sempre mezzogiorno | Ricetta finte tigelle di Daniele Persegani – MediaTurkey

In queste ultime giornate sanremesi, ci si avvicina al termine di una settimana ricca di musica e di prelibatezze culinarie. Durante questa settimana, Daniele Persegani ci ha deliziato con le sue ricette, e oggi ci propone le finte tigelle.

Per preparare queste sfiziose finte tigelle avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 600 grammi di patate lessate, 100 grammi di formaggio grattugiato, 3 tuorli, 60 grammi di fecola, 150 grammi di gorgonzola, 100 grammi di mortadella, 30 grammi di burro, sale e pepe, e misticanza per accompagnare.

La preparazione delle finte tigelle è piuttosto semplice. Per prima cosa, schiacciamo le patate lessate in una ciotola capiente. Aggiungiamo poi i tuorli, il formaggio grattugiato e la fecola di patate. Mescoliamo il tutto e aggiustiamo di sale e pepe fino a ottenere un composto omogeneo.

Successivamente, preleviamo un pugno di impasto e lo schiacciamo, mettendo al centro una fetta di mortadella e una noce di gorgonzola. Copriamo il tutto con un po’ di impasto di patate e diamo alla preparazione la forma delle tigelle.

Infine, mettiamo le tigelle a rosolare in padella con una noce di burro, fino a quando non si saranno dorate su entrambi i lati. Un consiglio utile è quello di poter congelare le finte tigelle prima di rosolarle in padella o a metà cottura.

Se volete vedere il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno”, potete trovarlo su RaiPlay. Questa ricetta è stata tratta da https://www.ricetteintv.com/e-sempre-mezzogiorno-finte-tigelle-di-daniele-persegani/tigelle2-3/.

In conclusione, le finte tigelle proposte da Daniele Persegani sono un’idea sfiziosa per un pranzo o una cena diversa dal solito. Con pochi ingredienti e una semplice preparazione, potrete deliziare i vostri ospiti o la vostra famiglia con un piatto gustoso e originale. Non dimenticate di provare a congelare le tigelle prima di cuocerle in padella, per averle sempre pronte da servire in qualsiasi momento. Buon appetito!

