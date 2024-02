É sempre mezzogiorno | Ricetta gnocchi di riso con salsiccia e verdure di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Francesca Marsetti, la cuoca bergamasca del programma televisivo “É sempre mezzogiorno”, ha condiviso con i suoi fan la sua canzone preferita del Festival di Sanremo. Inoltre, ha anche condiviso una gustosa ricetta che combina sapori orientali e tradizione italiana: gli gnocchi di riso con salsiccia e verdure.

La ricetta richiede 120 g di farina di riso, 60 g di farina 00, 120 ml di acqua, 3 pak choi, 200 g di funghi champignon, 200 g di salsiccia, 1 cipollotto, 20 g di zenzero, 50 ml di salsa di soia, olio di sesamo e olio di semi.

Per preparare gli gnocchi, si mescolano insieme la farina di riso e la farina 00 in una ciotola. Si aggiunge l’acqua e si impasta fino ad ottenere un panetto. È possibile utilizzare solo la farina di riso, ma è importante assicurarsi che sia “glutinosa”. Successivamente, si formano dei serpentelli di impasto e si tagliano a forma di becco di clarino. Si schiacciano leggermente i serpentelli con un dito, come se si stesse ottenendo delle foglie di ulivo. Gli gnocchi vengono poi cotti in acqua calda e salata per circa 3 minuti.

Per il condimento, si scalda un filo d’olio di semi in una padella e si aggiunge il cipollotto tritato e lo zenzero fresco. Si fa rosolare a fiamma vivace. Si aggiungono i funghi champignon puliti e affettati e si continua la cottura. Quando il tutto è quasi cotto, si aggiungono le fettine di salsiccia stagionata e si lasciano rosolare per qualche istante.

In un’altra padella, si scalda un filo d’olio con sale e pepe e si fa rosolare i pak choi tagliati a metà fino a doratura. Gli gnocchi vengono scolati e saltati in padella con i funghi e la salsiccia. Si aggiunge olio di sesamo e salsa di soia per mantecare il tutto, senza aggiungere altro sale. La preparazione viene servita con un contorno di pak choi.

Se si desidera vedere la preparazione di questa ricetta direttamente dalla voce di Francesca Marsetti, è possibile trovare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

Si ricorda che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma vuole essere solo un taccuino in cui annotare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dallo streaming e dai social dei programmi.

Non resta che provare questa gustosa ricetta di gnocchi di riso con salsiccia e verdure e godersi un pranzo sempre a mezzogiorno!

