Durante la settimana sanremese, Fulvio Marino, un panettiere piemontese, ha presentato una deliziosa ricetta di un lievitato dolce chiamato pan musichiere dolce. Questa specialità della provincia di Torino ci riporta al clima festivo della riviera ligure.

Gli ingredienti necessari per la preparazione del pan musichiere dolce sono: 500 g di farina 0, 200 ml di latte, 80 g di uova, 80 g di zucchero, 15 g di lievito, scorza d’arancia, 40 g di burro, 10 g di sale e un uovo per spennellare.

Per preparare questo dolce, iniziamo mettendo la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato, gran parte del latte e le uova sbattute in una ciotola. Mescoliamo tutti gli ingredienti con un cucchiaio per alcuni minuti, quindi aggiungiamo lo zucchero, il sale e il latte rimasto e impastiamo per circa 10 minuti. Successivamente, uniamo il burro morbido poco per volta, continuando a lavorare l’impasto fino a farlo assorbire completamente. Infine, aggiungiamo la scorza grattugiata dell’arancia e copriamo l’impasto lasciandolo lievitare.

Questa ricetta è stata presentata da Fulvio Marino durante la trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno” il 8 febbraio 2024. Se siete interessati, potete trovare il video completo della preparazione su RaiPlay.

È importante specificare che questo articolo non è il sito ufficiale della trasmissione, ma un semplice taccuino di ricette interessanti. Le immagini e le informazioni delle ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi televisivi. Fonte: https://www.ricetteintv.com/e-sempre-mezzogiorno-pan-musichiere-dolce-di-fulvio-marino/pan-21/

Infine, l’autore di questo articolo è Marco Berrucci, un appassionato di moto e automobili che scrive quotidianamente notizie di gossip e lifestyle.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pan musichiere dolce di Fulvio Marino – MediaTurkey