É sempre mezzogiorno | Ricetta spaghetti aglio olio nero di olive e burrata di Antonella Ricci – MediaTurkey

La cuoca Antonella Ricci ha proposto nella trasmissione “È sempre mezzogiorno” una ricetta veloce e gustosa di spaghetti aglio olio nero di olive e burrata. Questo primo piatto è perfetto per preparare un pasto all’ultimo minuto, grazie alla sua semplicità di preparazione. Gli ingredienti necessari sono gli spaghetti, le olive nere denocciolate, l’acqua, lo spicchio d’aglio, il peperoncino, la burrata, la panna, il finocchio, l’olio extravergine d’oliva e il sale.

Il procedimento per preparare questo piatto è molto semplice. Si inizia scaldando dolcemente la panna con la burrata a pezzetti in un pentolino, fino a raggiungere una temperatura massima di 70°. Successivamente, si frulla il tutto con un mixer ad immersione per ottenere una crema liscia e omogenea.

Per preparare la crema di olive, si mettono nel mixer le olive nere denocciolate, l’acqua e un filo d’olio e si frulla il tutto fino ad ottenere una crema omogenea. È possibile utilizzare anche un patè di olive già pronto per risparmiare tempo.

Si prende poi il finocchio e si affetta sottilissimo utilizzando una mandolina. Le fettine di finocchio vengono immerse in acqua e ghiaccio per farle arricciare e renderle croccanti.

In una padella, si scalda un generoso filo d’olio con l’aglio a fettine e il peperoncino a piacere. Quando l’aglio è dorato, si aggiunge la pasta già lessata e scolata al dente. Si lascia insaporire per qualche istante, quindi si trasferisce tutto in una ciotola e si aggiunge la crema di olive.

Gli spaghetti vengono serviti con i finocchi ben scolati e asciutti, accompagnati dalla crema di burrata. Questa ricetta, nonostante la sua semplicità e velocità di preparazione, risulta essere un piatto ricco di sapori e contrasti. La cremosità della burrata si sposa perfettamente con il sapore intenso delle olive nere, mentre il finocchio arricchisce il piatto con la sua freschezza.

Per vedere il video completo della ricetta di “È sempre mezzogiorno”, è possibile visitare il sito RaiPlay. È importante consultare sempre il sito ufficiale delle trasmissioni per avere accesso alle ricette originali e complete.

In conclusione, gli spaghetti aglio olio nero di olive e burrata proposti da Antonella Ricci sono un primo piatto veloce e gustoso, perfetto per preparare un pasto last minute. La ricetta è semplice da seguire e il risultato è un piatto ricco di sapori e contrasti. L’aggiunta della burrata e della crema di olive conferiscono al piatto una cremosità irresistibile, mentre il finocchio aggiunge una nota fresca e croccante.

