É sempre mezzogiorno | Ricetta zuppa inglese casalinga di Sal De Riso – MediaTurkey

La ricetta della zuppa inglese casalinga di Sal De Riso è il dolce perfetto da gustare durante il Carnevale o in qualsiasi momento si voglia concedere una dolce coccola. La zuppa inglese è un dessert tradizionale della cucina italiana, particolarmente popolare in Emilia Romagna. Questo dolce è composto da strati di pan di Spagna inzuppato con una bagna all’alchermes, alternati a strati di crema e canditi d’arancia. Sal De Riso ha reso ancora più speciale questa ricetta aggiungendo uno strato di crema al cioccolato e una deliziosa meringa dorata.

Per preparare questo dolce, bisogna iniziare con la preparazione del pan di Spagna. Le uova intere e i tuorli vengono montati insieme allo zucchero, la vaniglia e la scorza grattugiata d’arancia utilizzando le fruste per almeno 10-15 minuti. Quando il composto diventa chiaro, spumoso e fermo, viene incorporata la farina e la fecola setacciati insieme, mescolando delicatamente con una spatola. Il composto viene poi trasferito in una tortiera imburrata, livellato e cotto in forno a 160°C per 25-30 minuti.

Successivamente si passa alla preparazione della crema. Il latte e la panna vengono scaldati insieme al baccello di vaniglia e alla scorza d’arancia. In una ciotola a parte, vengono sbattuti i tuorli con lo zucchero, un pizzico di sale e l’amido di mais. La pastella ottenuta viene poi stemperata con la miscela calda di latte e panna. Si riporta il composto sul fuoco e, mescolando continuamente, si fa addensare. Metà della crema viene versata in una ciotola e, quando è ancora calda, si unisce il cioccolato tritato e si mescola fino a scioglierlo completamente. Le due creme vengono poi coperte con pellicola a contatto e raffreddate rapidamente in frigorifero.

Una volta pronte le creme e il pan di Spagna, si può comporre la zuppa inglese. Alla base di una pirofila, viene posizionato uno strato di pan di Spagna inzuppato con la bagna all’alchermes. Si copre con uno strato generoso di crema al cioccolato e si spargono sopra canditi d’arancia a dadini e cioccolato tritato. Si sovrappone un secondo strato di pan di Spagna inzuppato e si copre con uno strato di crema gialla e altri canditi d’arancia. Si finisce con un ultimo strato di pan di Spagna inzuppato e si mette in frigorifero per almeno mezz’ora.

Per rifinire il dolce, si prepara la meringa. Gli albumi e lo zucchero vengono portati a una temperatura di 60°C a bagnomaria, mescolando con una frusta. La meringa viene poi trasferita in una planetaria e montata con le fruste fino a renderla lucida e ferma. Si lascia raffreddare e si spalma sulla superficie dell’ultimo strato di pan di Spagna. La meringa viene poi resa dorata con un cannello e si può decorare a piacere.

La zuppa inglese casalinga di Sal De Riso è un dolce tradizionale che saprà conquistare con la sua bontà e la sua eleganza. La ricetta completa e i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” si possono trovare su RaiPlay. Buon appetito!

