Fabrizio Moro, chi è: età, vita privata, fidanzata, carriera – MediaTurkey

Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici, è un noto cantautore, musicista, regista e sceneggiatore italiano. Nato e cresciuto a Roma nel 1975, è cresciuto nel quartiere di San Basilio, uno dei più difficoltosi della capitale. Dopo aver frequentato l’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, si è trasferito con la famiglia a Sant’Angelo Romano. Proprio in questo luogo ha iniziato a esibirsi nei locali romani, suonando solo con la sua chitarra e la sua voce. Fin da ragazzo aveva imparato a suonare da autodidatta.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Fabrizio Moro è sempre stato molto riservato. Sappiamo davvero poco sulla sua vita personale, se non quello che l’artista stesso ha rivelato in diverse interviste nel corso degli anni. Moro è stato legato sentimentalmente per molti anni a Giada Domenicone, laureata in Architettura d’Interni presso l’Università La Sapienza di Roma. Giada ha sempre cercato di non apparire sulle copertine delle riviste di gossip e anche sui social media preferisce mantenere la sua privacy. La coppia ha avuto due figli, Anita e Libero, ma si sono separati nel 2019. Dopo un periodo di lontananza dai riflettori, nel 2023 Moro è stato spesso associato alla modella Roberta Marcis.

La carriera di Fabrizio Moro ha avuto inizio dopo gli studi presso l’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini. Si è fatto un nome nei locali romani e è attivo dal 1996. Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, sia come concorrente nella categoria Giovani che come autore. Ha trionfato nel 2007 con il brano “Pensa” e nel 2017 con “Non mi avete fatto niente” in collaborazione con Ermal Meta.

Nel 2012, Fabrizio Moro ha collaborato come autore al 62º Festival di Sanremo, scrivendo il brano “Sono solo parole” per Noemi, che si è piazzato al terzo posto. Sempre nel 2012, è stato pubblicato il singolo “Se non è amore”, scritto da Moro per Noemi, che ha anticipato la prima raccolta dal vivo della cantante. La sua carriera si è estesa anche al campo cinematografico e nel 2021 Moro ha diretto il film “Ghiaccio”, scritto con Alessio De Leonardis e prodotto da Francesca Verdini. Nel febbraio 2022 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Sei tu”, che si è classificato al 12º posto e ha vinto il premio Bardotti per il miglior testo. Tornerà sul palco di Sanremo anche nel 2024.

Cinzia Arienzo, nata il 10 maggio 1987 a Napoli, è una celebre blogger italiana conosciuta per il suo stile distintivo, la creatività senza limiti e la capacità di trasformare la vita quotidiana in esperienze straordinarie attraverso il suo blog “CinziaCreazioni.it”. Fin dai suoi primi passi nel mondo del blogging nel 2012, Cinzia ha dimostrato una passione innata per l’arte, la moda e la creatività, trasformando il suo spazio virtuale in un luogo in cui i sogni si materializzano.

La laurea in Design e Comunicazione Visiva ottenuta presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli ha fornito a Cinzia una solida base per esprimere la sua creatività in modi unici. Il suo blog, inizialmente incentrato sulla moda e sul design, si è evoluto nel tempo, abbracciando una vasta gamma di argomenti che spaziano dall’arte culinaria al lifestyle e dal viaggio alla bellezza.

Cinzia Arienzo ha la capacità di trasformare anche i momenti più ordinari in ispirazioni straordinarie. Le sue creazioni artistiche, unite a consigli pratici e guide dettagliate, hanno guadagnato un seguito di fan affezionati desiderosi di scoprire il mondo attraverso gli occhi di Cinzia. La sua abilità nel raccontare storie visive coinvolgenti ha reso il suo blog una destinazione ideale per chi cerca ispirazione creativa e consigli pratici.

Oltre al suo impegno online, Cinzia Arienzo ha collaborato con numerosi marchi di moda, design e lifestyle, il che dimostra il riconoscimento della sua influenza nel settore. La sua presenza vivace sui social media, combinata con uno stile fotografico distintivo, ha attirato l’attenzione di aziende e lettori che apprezzano la sua autenticità e la sua passione per la creatività.

Cinzia Arienzo non è solo una blogger, ma una creatrice di tendenze che continua a ispirare attraverso le sue creazioni originali e il suo approccio innovativo alla vita quotidiana. La sua storia è un esempio di come la passione, la dedizione e la creatività possano trasformare un blog in un’esperienza coinvolgente e affascinante per chiunque cerchi di esplorare il mondo attraverso nuovi occhi.

Continua a leggere su MediaTurkey: Fabrizio Moro, chi è: età, vita privata, fidanzata, carriera – MediaTurkey