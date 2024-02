Fulminacci, chi è: età, vita privata, carriera, Sanremo 2024 – MediaTurkey

Fulminacci è un cantautore italiano di grande successo, famoso soprattutto per aver vinto il premio Targa Tenco come miglior Opera Prima. Iniziamo a scoprire insieme la sua vita e la sua carriera.

Fulminacci, il vero nome di Filippo Uttinacci, è nato e cresciuto a Roma il 12 settembre 1997. Oggi ha 26 anni ed è uno dei volti più giovani della scena musicale italiana. Ha trascorso la sua infanzia e adolescenza nel quartiere borghese di Casal Lombroso. Durante gli anni delle scuole elementari e medie, ha studiato presso un istituto religioso gestito da suore. Successivamente, ha conseguito il diploma presso il liceo classico Dante Alighieri a Prato.

Dal punto di vista della sua vita privata, Fulminacci è fidanzato con la nota attrice Lia Greco. Lia è tre anni più grande di lui ed è conosciuta per il suo lavoro sia in teatro che in televisione. In un’intervista a Vanity Fair nel 2019, Fulminacci ha dichiarato che lui e Lia stanno molto bene insieme e che si vedono un futuro lungo e felice insieme.

Passando alla sua carriera musicale, Fulminacci ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2019 con i singoli “Borghese in borghese” e “La vita veramente”. Questi brani hanno anticipato l’uscita del suo primo album, prodotto in collaborazione con l’etichetta discografica Maciste Dischi. Nel corso dello stesso anno, ha intrapreso un tour nazionale che si è svolto da aprile a dicembre. Durante l’estate, ha partecipato a vari eventi musicali, tra cui il Mi Ami Festival e il Biogram Festival. È stato anche presente al Flowers Festival di Torino insieme alla Rappresentante di Lista, un altro artista che ha partecipato a Sanremo 2021. Inoltre, ha suonato da solo al Goa-Boa Festival e al MIND Festival. Nel mese di ottobre, è stato intervistato dal programma televisivo Le Iene e ha partecipato a Viva RaiPlay e Una storia da cantare.

Nel 2020, nonostante la pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo intero, Fulminacci ha partecipato per la seconda volta al Concerto del Primo Maggio, seppur a distanza. Nell’autunno dello stesso anno, ha pubblicato il singolo “Canguro”, che ha anticipato il suo prossimo progetto musicale. Infine, nel 2021, ha avuto l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston durante il celebre Festival di Sanremo.

Guardando al futuro, nel 2023 Fulminacci pubblicherà il singolo “Tutto inutile” e successivamente rilascerà l’album “Infinito +1”. Nel 2024 tornerà a esibirsi sul palco di Sanremo nella serata delle cover.

Oltre alla sua carriera musicale, Fulminacci è anche molto attivo sul fronte sociale. Ha partecipato a diverse iniziative per promuovere l’inclusione e combattere le ingiustizie sociali. La sua musica e le sue parole sono spesso cariche di significato e affrontano temi importanti come l’amore, la solitudine e le difficoltà della vita quotidiana.

In conclusione, Fulminacci è un talentuoso cantautore italiano che ha raggiunto il successo grazie alla sua musica autentica e alle sue performance coinvolgenti. La sua giovane età e la sua passione per la musica lo rendono uno dei volti più promettenti della scena musicale italiana. Continueremo a seguirlo con interesse per scoprire quali nuovi successi ci riserverà in futuro.

