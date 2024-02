Paolo Jannacci a Sanremo 2024: età, padre, canzoni, carriera, moglie, concerti, band – MediaTurkey

Paolo Jannacci è uno dei protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Figlio del famoso cantautore e paroliere Enzo Jannacci, Paolo è un musicista affermato nel mondo del jazz. Durante la sua esibizione presenterà il brano “L’uomo nel lampo”, dedicato alle morti bianche, ovvero i decessi avvenuti sul posto di lavoro. Non è la prima volta che Paolo partecipa al Festival di Sanremo, infatti nel 2020 ha presentato il brano “Voglio parlarti adesso”.

Paolo Jannacci è nato il 5 settembre 1972 a Milano ed è il figlio di Enzo Jannacci e Giuliana Orefice. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per la musica e ha iniziato a suonare il pianoforte, il basso e la fisarmonica. Dopo aver studiato e composto per diversi anni, si è diplomato al liceo linguistico Internazionale di Milano e successivamente è entrato al Conservatorio.

La carriera di Paolo Jannacci è stata principalmente incentrata sul mondo del jazz. Dal 1994 al 2013, anno della morte di suo padre, ha collaborato con Enzo Jannacci in numerosi concerti e progetti musicali. Ha anche avuto esperienze come attore, recitando in spettacoli teatrali come “Cascina Vianello”, “South Kensington” e nel documentario-fiction “Io, noi e Gaber”.

Durante la sua carriera, Paolo Jannacci ha collaborato anche con il produttore Stefano Massini, con il quale ha portato avanti diversi progetti teatrali di successo. Nel 2020 ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano “Voglio parlarti adesso”, che si è classificato al 16º posto nella classifica finale.

Nonostante la sua fama, Paolo Jannacci è una persona riservata e si sa poco della sua vita privata. È sposato da molti anni con una donna di nome Chiara, dalla quale ha avuto una figlia di 16 anni di nome Azzurra.

Paolo Jannacci è un artista poliedrico e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è attesa con grande interesse, soprattutto per la presentazione del brano “L’uomo nel lampo”, che affronta un tema sociale molto importante come le morti bianche.

La sua presenza sul palco sarà sicuramente un momento emozionante per tutti i fan e gli appassionati di musica. Con la sua esperienza nel mondo del jazz e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, Paolo Jannacci si conferma come uno dei talenti più interessanti della scena musicale italiana. Non resta che aspettare il suo debutto a Sanremo e godersi la sua performance.

