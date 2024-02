Russell Crowe a Sanremo 2024: età, band, film, ospite, Ascoli, Instagram, vita privata

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus e la produzione hanno annunciato un ospite molto famoso e importante: Russell Crowe. L’attore neozelandese si esibirà sul palco con la sua band, mostrando così il suo talento musicale oltre che quello di attore. Russell Crowe è diventato famoso grazie a ruoli iconici come quello di Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore” diretto da Ridley Scott.

Russell Crowe è nato a Wellington, in Nuova Zelanda, nel 1964. I suoi genitori, Jocelyn Yvonne Wemyss e John Alexander Crowe, hanno lavorato nel settore del catering per il cinema. Nonostante questa connessione con il mondo del cinema sin dalla nascita, Russell ha iniziato a ottenere piccoli ruoli in serie televisive e film per la televisione solo negli anni ’90.

Questa non è la prima volta che Russell Crowe si esibisce a Sanremo come musicista. Nel 2001, dopo il successo de “Il Gladiatore”, è stato ospite con la sua band, i 30 Odd Foot of Grunts, durante l’edizione condotta da Raffaella Carrà. Inoltre, nel 2010, si è esibito a Roma insieme agli altri attori del film “Robin Hood”. Dopo la sua performance a Sanremo, Russell Crowe si recherà ad Ascoli Piceno con la sua band, dove riceverà un’accoglienza speciale da parte del comune, visto che ha origini italiane e in particolare da Ascoli. Durante lo stesso periodo, la sua band si esibirà anche in altre città italiane come Roma, Pompei, Piacenza, Varese e Bologna.

Russell Crowe è famoso per i suoi ruoli che gli hanno valso l’Oscar, come quello di Massimo Decimo Meridio in “Il Gladiatore” e quello del premio Nobel per l’economia John Nash nel film “A Beautiful Mind”. Nel 2000, l’attore ha avuto una relazione sentimentale con l’attrice Meg Ryan, ma la loro storia è stata breve. In seguito, si è sposato con la cantante Danielle Spencer, con cui ha avuto due figli, Charles Spencer Crowe nel 2003 e Tennyson Spencer Crowe nel 2006. Tuttavia, i due si sono separati alcuni anni fa. Attualmente, Russell Crowe vive principalmente a Los Angeles con la sua compagna Britney Theriot.

Oltre alla sua carriera nel cinema e nella musica, Russell Crowe è molto attivo anche sui social media. Ha un account Instagram, dove condivide foto e aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera. I suoi fan possono seguirlo per rimanere aggiornati sulle sue ultime avventure.

