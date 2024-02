É sempre mezzogiorno | Ricetta bistecche di cavolfiore di Davide Nanni – MediaTurkey

Il cuoco Davide Nanni ci propone una deliziosa ricetta vegetariana: le bistecche di cavolfiore. Questo piatto goloso è perfetto per un pranzo o una cena vegetariana, e può essere un’alternativa sana e gustosa alle classiche bistecche di carne. Vediamo insieme come prepararle.

Per realizzare le bistecche di cavolfiore, avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 1 cavolfiore, 2 spicchi d’aglio, 3 foglie di salvia, 3 foglie di alloro, 2 rametti di rosmarino, 2 g di paprika piccante, 20 g di worcester sauce, 60 g di vino bianco, 20 g di salsa di soia, 5 fette di pane, 6 pomodori secchi, 4 alici, 40 g di olive verdi denocciolate, prezzemolo, indivia riccia, olio e 1 litro di olio per friggere.

Cominciamo con il procedimento. Iniziamo tagliando il cavolfiore a fette spesse circa 1 cm e sbollentiamole per circa 5 minuti in acqua bollente. Successivamente, scoliamole e mettiamole in una pirofila.

Condiamo le fette di cavolfiore con le erbe aromatiche (aglio, salvia, alloro, rosmarino), la salsa worcester, la salsa di soia, il vino bianco e la paprika piccante, e lasciamo marinare il tutto per 5 ore in frigorifero.

Dopo la marinatura, scoliamo le fette di cavolfiore e le passiamo nella pastella di uova e farina. Prepariamo la panatura frullando il pane raffermo con le erbe aromatiche della marinatura, i pomodori secchi, le acciughe e le olive.

Friggiamo le bistecche di cavolfiore in olio caldo e profondo fino a doratura. Una volta pronte, possiamo servirle con prezzemolo e indivia riccia come guarnizione. Il risultato sarà un piatto vegetariano goloso e invitante.

Le bistecche di cavolfiore di Davide Nanni sono un’ottima alternativa alle classiche bistecche di carne, in quanto sono gustose e salutari. Sono perfette per chi segue una dieta vegetariana o per chi semplicemente desidera variare il proprio menù. Il sapore irresistibile di questo piatto conquisterà sicuramente anche i palati più esigenti.

Questa ricetta è stata tratta da Ricette in TV, una fonte affidabile per scoprire nuove preparazioni culinarie. Davide Nanni, con la sua creatività e passione per la cucina, ci dimostra che è possibile preparare piatti vegetariani che siano sia gustosi che nutrienti.

In conclusione, le bistecche di cavolfiore di Davide Nanni sono una ricetta da provare assolutamente. Sono facili da preparare e garantiscono un’esplosione di sapori in ogni boccone. Se siete alla ricerca di un’alternativa vegetariana alle classiche bistecche di carne o semplicemente volete sperimentare nuove ricette, allora questa è la scelta perfetta. Non perdete l’occasione di deliziare il vostro palato con questo piatto irresistibile!

