É sempre mezzogiorno | Ricetta gobeletti di Daniele Persegani – MediaTurkey

Nella puntata odierna di “É sempre mezzogiorno”, lo chef Daniele Persegani ha presentato una ricetta tipica della riviera ligure: i gobeletti. Nonostante la puntata fosse stata leggermente abbreviata a causa delle celebrazioni in Quirinale per il giorno del ricordo, la ricetta è stata comunque gustosa e ricca di sapori.

Per preparare i gobeletti, sono necessari alcuni ingredienti semplici ma gustosi. In particolare, occorrono 350 g di farina 00, 180 g di burro, 150 g di zucchero, 3 tuorli, 1 cucchiaio di fecola di patate, 3 g di lievito per dolci, 250 g di marmellata di mele cotogne, scorza di limone e sale.

Per la preparazione della frolla, basta disporre la farina a fontana insieme alla fecola, il lievito per dolci e lo zucchero sul piano di lavoro o in una ciotola. Al centro, vanno messi il burro a pezzetti e i tuorli. A questo punto, si lavora l’impasto con le mani, amalgamando tutti gli ingredienti. Per dare un tocco di profumo, si può aggiungere la scorza grattugiata di limone. È importante lavorare l’impasto il meno possibile per ottenere una consistenza migliore. Una volta ottenuto un panetto compatto, va avvolto nella pellicola e riposto in frigorifero per mezz’ora.

Dopo il riposo, si stende la frolla ad uno spessore di circa 3-4 mm. Con essa, si foderano il fondo e i bordi di stampini monoporzione o di una teglia da muffin. Successivamente, si farciscono con un cucchiaio abbondante di confettura di mele cotogne o di altra scelta. Per sigillare bene i bordi, si coprono con un altro dischetto di frolla. Infine, si forano le superfici con una forchetta e si cuociono in forno caldo e statico a 170° per 20 minuti.

I gobeletti sono pronti per essere gustati. La loro frolla friabile e la dolcezza della confettura di mele cotogne li rendono un dolce perfetto da accompagnare con il tè o il caffè. Se si desidera vedere la ricetta completa di Daniele Persegani, è possibile trovare il video su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo non è collegato al blog o al sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere solo un taccuino personale per annotare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti.

Infine, si augura buon appetito e si invita a seguire le prossime puntate di “É sempre mezzogiorno” per scoprire ulteriori deliziose ricette.

