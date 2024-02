É sempre mezzogiorno | Ricetta maltagliati in zuppa di fagioli e cozze di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

Mauro e Mattia Improta raccontano delle loro serate sanremesi e condividono la ricetta dei maltagliati in zuppa di fagioli e cozze. Per preparare questo piatto, sarà necessario avere a disposizione farina 00, semola, uova, pecorino grattugiato, pepe, fagioli, cozze, guanciale, concentrato di pomodoro, pomodori pelati, cipollotto, carota, sedano, aglio, rosmarino, prezzemolo, sale e olio.

Per iniziare, si prepara la pasta mescolando farina e semola, aggiungendo pecorino grattugiato, pepe e uova intere. Si crea un panetto che viene avvolto nella pellicola trasparente e lasciato riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Successivamente, si tira la sfoglia non troppo sottile e si ricavano i maltagliati.

Nel frattempo, i fagioli vengono ammollati in acqua fredda per almeno un’ora. Successivamente, vengono scolati e cotti dolcemente in una pentola con acqua, aglio e rosmarino per circa 50 minuti. Una volta cotti, si fa soffriggere un trito di sedano, carota e cipolla con il guanciale tagliato a listarelle in un tegame. Quando il tutto è ben stufato, si aggiungono i pomodori pelati a pezzi e si lascia insaporire. Dopo qualche minuto, si aggiungono i fagioli cotti in precedenza, con parte della loro acqua e il concentrato di pomodoro. Si lascia cuocere per almeno 20 minuti.

In una padella a parte, si scalda un filo d’olio con aglio e gambi di prezzemolo. Si aggiungono le cozze, si sfumano con del vino o dell’acqua e si coprono. Si attende che si aprano, quindi si sgusciano e si aggiungono alla zuppa di fagioli.

I maltagliati vengono lessati in acqua salata per pochi istanti, quindi scolati e uniti alla zuppa. Il primo piatto di mare, i maltagliati in zuppa di fagioli e cozze, è pronto per essere gustato.

È possibile trovare i video delle ricette di "È sempre mezzogiorno" su RaiPlay.

