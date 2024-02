É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza al pesto di Fulvio Marino – MediaTurkey

La pizza al pesto di Fulvio Marino è una prelibatezza che può essere gustata sia a pranzo che a cena. Fulvio Marino, un panettiere piemontese conosciuto per le sue golose creazioni, ci propone una pizza dal profumo invitante e dal sapore unico.

Per preparare questa deliziosa pizza, sono necessari alcuni ingredienti: 250 g di farina tipo 0, 250 g di semola, 5 g di lievito di birra, 350 ml di acqua, 30 ml di olio extravergine di oliva e 12 g di sale.

La preparazione inizia con la creazione dell’impasto. In una ciotola o nella planetaria, si uniscono la farina e la semola, mescolandole bene. Successivamente, si aggiunge gran parte dell’acqua e si mescola con un cucchiaio. Dopo circa 5 minuti, si aggiunge il lievito di birra sbriciolato e un po’ di acqua, impastando per alcuni minuti. Poi, si inserisce il sale e l’acqua rimasta, continuando ad impastare. Infine, si aggiunge l’olio e si continua ad impastare fino a farlo assorbire completamente. L’impasto viene coperto e lasciato lievitare per 1 ora a temperatura ambiente e per 2 ore in frigorifero.

Una volta che l’impasto ha lievitato, può essere steso su una teglia e farcito con il pesto. Si può scegliere di utilizzare il pesto di basilico tradizionale o di provare varianti con pesto di rucola o pesto di pomodori secchi, a seconda dei gusti personali. La pizza viene quindi cotta in forno a 220°C per circa 15-20 minuti, fino a quando risulta dorata e croccante.

La pizza al pesto di Fulvio Marino può essere personalizzata e arricchita con ingredienti come pomodorini, mozzarella di bufala, olive o acciughe, per renderla ancora più gustosa. Questa ricetta è stata presentata da Fulvio Marino durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno” ed è stata pubblicata il 9 febbraio 2024. Per trovare il video completo della ricetta e altre delizie proposte nella trasmissione, è possibile visitare il sito ufficiale di RaiPlay.

L’articolo è stato scritto utilizzando informazioni prese dal sito “Ricette in TV”, un sito che fornisce dettagliate descrizioni di ricette tratte da varie trasmissioni televisive italiane.

