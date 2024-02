Giusina in cucina | Ricetta focaccia ripiena di tuma e pomodori secchi di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Giusina Battaglia, giornalista ed appassionata di cucina, ha recentemente presentato una nuova serie televisiva dal titolo “Giusina in cucina”, dedicata alla cucina siciliana preparata in maniera semplice e casalinga. Durante una delle puntate, trasmessa sabato 10 febbraio su Food Network, Giusina ha condiviso con il pubblico la ricetta della focaccia ripiena di tuma e pomodori secchi.

La ricetta completa può essere trovata nel nuovo libro di Giusina, appena pubblicato e disponibile in libreria, oppure sul suo sito internet, giusinaincucina.com. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza siciliana sono il lievito di birra fresco, il latte, la semola, la farina 00, l’olio extravergine di oliva, il sale, i pomodori secchi e la tuma, un formaggio tipico siciliano.

Il procedimento per preparare la focaccia inizia sciogliendo il lievito di birra fresco nel latte. Questa miscela viene poi trasferita in una planetaria o in una ciotola, dove vengono aggiunte le farine di semola e 00. L’impasto viene lavorato fino ad ottenere una consistenza omogenea, aggiungendo acqua se necessario. Successivamente, si aggiunge il sale e l’olio e si lavora ancora per qualche minuto. L’impasto viene coperto e lasciato lievitare fino al raddoppio, che richiede circa due ore.

Una volta che l’impasto ha lievitato, vengono aggiunti i pomodori secchi tagliati a pezzetti e la tuma a dadini. L’impasto viene nuovamente impastato per distribuire uniformemente gli ingredienti. Dopo questa fase, l’impasto viene coperto e lasciato lievitare nuovamente fino al raddoppio. Successivamente, si stende l’impasto all’interno di una teglia ben oliata utilizzando le mani. La teglia viene coperta e l’impasto viene lasciato riposare fino al raddoppio.

La focaccia ripiena di tuma e pomodori secchi viene quindi cotta in forno caldo e statico a 250°C per circa 20 minuti. A questo punto, è pronta per essere gustata e apprezzata da tutti gli ospiti. Questa ricetta permette di immergersi nell’autentica cucina siciliana e di apprezzarne i sapori unici.

Se si desidera scoprire altre ricette di Giusina, è possibile consultare il suo libro o visitare il suo sito internet. È importante ricordare che il presente articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni di Giusina, ma vuole semplicemente fornire un riassunto delle sue ricette più interessanti.

In conclusione, la focaccia ripiena di tuma e pomodori secchi è una deliziosa specialità siciliana che può essere preparata seguendo la ricetta di Giusina Battaglia. Questa ricetta semplice e casalinga permette di gustare i sapori unici della cucina siciliana. Speriamo che questo riassunto sia stato utile e che vi abbia fornito le informazioni necessarie per provare questa deliziosa prelibatezza. Buon appetito!

