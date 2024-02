Giusina in cucina | Ricetta gigi eoliani di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Nelle nuove puntate della serie di Food Network “Giusina in cucina”, la giornalista ed appassionata di cucina Giusina Battaglia ha condiviso la sua ricetta dei gigi eoliani, un piatto squisitamente siciliano. La puntata è andata in onda sabato 10 febbraio alle 15:45 sul canale 33. Se siete interessati a scoprire altre deliziose ricette di Giusina, potete trovare il suo nuovo libro in libreria e visitare il suo sito web, giusinaincucina.com.

I gigi eoliani sono un piatto tipico della cucina siciliana e per prepararli avrete bisogno dei seguenti ingredienti: farina 00, strutto, uova, tuorlo, zucchero, scorza di limone, Malvasia, olio per friggere, vino cotto, zucchero a velo e cannella. Per quanto riguarda il procedimento, iniziate lavorando la farina con lo strutto fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete le uova intere, il tuorlo, lo zucchero e la scorza grattugiata del limone. Continuando ad impastare, aggiungete poco alla volta il Malvasia fino a formare un panetto liscio e compatto. Avvolgete il panetto nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Successivamente, ricavate dei serpentelli dall’impasto e tagliateli a tocchetti come se fossero gnocchetti. Friggete i gigi eoliani in olio caldo e profondo fino a doratura, poi scolateli su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio. In un pentolino, scaldare il vino cotto per renderlo più fluido, quindi unite i gigi fritti al vino cotto e mescolate bene. Infine, servite i gigi eoliani con una spolverata di zucchero a velo e cannella.

Se siete interessati alle ricette delle puntate precedenti di “Giusina in cucina”, potete trovarle sul sito ufficiale della trasmissione. Ricordate però che questo articolo è solo un taccuino per appuntare le ricette più interessanti e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni come “È sempre mezzogiorno” o “Cotto e mangiato”. Le immagini delle ricette sono state tratte dai siti ufficiali/streaming/social dei programmi come RaiPlay e Discovery Plus.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di provare questa deliziosa ricetta siciliana e di sperimentare la cucina semplice e casalinga proposta da Giusina Battaglia nella sua serie “Giusina in cucina”. Buon appetito!

