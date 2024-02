É sempre mezzogiorno | Ricetta formaggio in crosta con verdure croccanti di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il formaggio in crosta con verdure croccanti è una ricetta deliziosa proposta da Daniele Persegani nella trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”. Questo piatto è perfetto per il Carnevale e può essere servito come antipasto, sorprendendo gli ospiti con la sua consistenza croccante e il sapore cremoso del formaggio.

Per preparare questa ricetta, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: una forma di brie, 500 g di farina 00, 4 albumi d’uovo, 10 g di zucchero, 10 g di sale, 100 ml di acqua e un rametto di rosmarino.

Per iniziare, dovrete amalgamare la farina con il sale, lo zucchero, il rosmarino tritato, gli albumi d’uovo, l’acqua fredda e l’olio extravergine d’oliva. Lasciate riposare l’impasto ottenuto, avvolto nella pellicola trasparente, in frigorifero per almeno mezz’ora. Una volta trascorso questo tempo, otterrete un composto molto morbido che dovrete dividere in due parti. Stendete le due parti con il mattarello, ottenendo due dischi sottili ma non troppo.

Al centro di uno dei dischi, posizionate una forma intera di formaggio brie. Coprite con l’altro disco di impasto e chiudete bene i bordi con una rotella, eliminando la parte in eccesso che potrete utilizzare per fare dei decori a piacere. Spennellate la superficie con un albume d’uovo.

Infornate a 210°C per 15 minuti, fino a quando la crosta sarà dorata e croccante. Una volta cotto, servite il formaggio in crosta accompagnato da verdure croccanti come carote e finocchi tagliati a listarelle.

Se volete vedere la ricetta completa di “É sempre mezzogiorno”, potete trovare il video su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo è solo un riassunto della ricetta e che il sito ufficiale delle trasmissioni è https://www.raiplay.it/.

Preparate questa deliziosa ricetta e deliziate i vostri ospiti con il formaggio in crosta con verdure croccanti di Daniele Persegani. Buon appetito!

