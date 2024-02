É sempre mezzogiorno | Ricetta noodles cremosi di Aurora Cavallo – MediaTurkey

La giovane promettente chef Aurora Cavallo ci presenta una deliziosa ricetta ispirata alla tradizione orientale: i noodles cremosi. Questo piatto, che può essere preparato in poco tempo, è perfetto per una cena improvvisata ma non per questo meno gustoso. Vediamo insieme gli ingredienti e il procedimento per realizzare questa prelibatezza.

Per preparare i noodles, avremo bisogno di farina 00, acqua, sale e bicarbonato. Iniziamo mescolando in una ciotola la farina, il sale e il bicarbonato. Aggiungiamo gradualmente l’acqua e impastiamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciamo riposare l’impasto per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, possiamo preparare l’olio aromatizzato. In una ciotola, mettiamo lo scalogno affettato, lo zenzero fresco a pezzetti, il pepe, l’aglio, il peperoncino dolce, la cannella, l’anice stellato e i chiodi di garofano. Riscaldiamo l’olio di semi e, quando è caldo, lo versiamo sugli aromi. Lasciamo riposare l’olio per un po’ di tempo, poi lo filtriamo per eliminare gli aromi.

Passiamo al condimento. In una padella, facciamo soffriggere il cipollotto affettato con un filo d’olio e i funghi secchi reidratati e tritati. In una ciotola a parte, mescoliamo la tahina con la salsa di soia, l’olio aromatizzato, l’olio di sesamo e i semi di sesamo.

Ritornando ai noodles, lessiamoli seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Una volta cotti, li scoliamo e li saltiamo in padella insieme ai funghi. Aggiungiamo la crema di tahina preparata in precedenza e mescoliamo per pochi istanti, in modo che i noodles si insaporiscano bene.

Infine, possiamo servire i noodles cremosi con una spolverata di semi di sesamo per dare un tocco croccante al piatto.

Se siete interessati a scoprire altre gustose ricette di “È sempre mezzogiorno”, potete trovare i video su RaiPlay. Ricordatevi che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni, ma un semplice taccuino personale per annotare le ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, streaming e social dei programmi.

Buon appetito con i noodles cremosi di Aurora Cavallo!

L’autore del presente articolo è un appassionato di moto e automobili che scrive quotidianamente notizie di gossip e lifestyle.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta noodles cremosi di Aurora Cavallo – MediaTurkey