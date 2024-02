É sempre mezzogiorno | Ricetta raviolone formaggi e miele di gemelli Billi – MediaTurkey

Con l’avvicinarsi del Carnevale, è il momento di lasciarsi tentare dai piaceri della cucina. In questo articolo, i gemelli Billi ci propongono una deliziosa ricetta per un primo piatto da leccarsi i baffi: il raviolone formaggi e miele.

La lista degli ingredienti necessari comprende farina 00, uova, burro, briciole di pane, formaggio grattugiato, miele, salvia, taleggio, gorgonzola, brie, ricotta, noce moscata, sale e pepe.

Per preparare la sfoglia, si deve impastare le uova e la farina 00 fino ad ottenere un panetto che verrà poi avvolto nella pellicola trasparente e lasciato riposare per circa mezz’ora. Successivamente, la sfoglia dovrà essere stesa con l’aiuto di un mattarello.

Passando al ripieno, si deve dividere la ricotta e il formaggio grattugiato in tre ciotole diverse. In una ciotola, si aggiunge il gorgonzola tagliato a pezzetti, nell’altra il taleggio e nell’ultima il brie, sempre a pezzetti. Un pizzico di noce moscata e un po’ di pepe vanno aggiunti in ogni ciotola e i ripieni vanno mescolati accuratamente.

A questo punto, si deve tagliare la sfoglia in grossi quadrati e su ognuno distribuire dei mucchietti di ripieno, distanziati tra loro e alternando i gusti di formaggio. Coprire con un altro quadrato di sfoglia e pressare bene in modo da far uscire l’aria e ottenere dei deliziosi ravioli.

I ravioli vanno lessati in acqua bollente e salata. Nel frattempo, si può preparare la salsa facendo fondere il burro in una padella antiaderente fino a farlo imbrunire, poi aggiungendo il miele e qualche foglia di salvia. Una volta scolati i ravioli, si possono condire con la salsa, spolverizzando sopra un po’ di formaggio grattugiato e granella di pane.

Ed ecco pronto il raviolone formaggi e miele, un piatto gustoso e raffinato che saprà conquistare con ogni boccone.

Per chi fosse interessato, il video di questa ricetta e molte altre possono essere trovati su RaiPlay, nella sezione dedicata alla trasmissione “È sempre mezzogiorno”.

Va sottolineato che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma un semplice taccuino in cui appuntare le ricette più interessanti. Le immagini utilizzate sono tratte dai siti ufficiali dei programmi. Buon appetito!

In conclusione, il raviolone formaggi e miele proposto dai gemelli Billi è una ricetta perfetta per il periodo del Carnevale. La combinazione dei formaggi, del miele e delle erbe aromatiche crea un sapore unico e irresistibile. La preparazione richiede qualche passaggio in più rispetto ad altri primi piatti, ma il risultato finale vale sicuramente la pena. I ravioli, una volta lessati, vengono conditi con una salsa al burro, miele e salvia che conferisce loro un sapore ricco e avvolgente. Il formaggio grattugiato e la granella di pane aggiungono una piacevole croccantezza al piatto. Questa ricetta può essere facilmente adattata ai gusti personali, sostituendo i formaggi con quelli preferiti o aggiungendo ingredienti come prosciutto o funghi. In ogni caso, il raviolone formaggi e miele è un primo piatto che sicuramente delizierà i vostri ospiti durante il Carnevale.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta raviolone formaggi e miele di gemelli Billi – MediaTurkey