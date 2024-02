Oroscopo oggi 12 febbraio, Branko e Paolo Fox: previsioni per tutti i segni zodiacali

Branko e Paolo Fox sono due famosi astrologi che offrono previsioni giornaliere dell’oroscopo molto seguite e coerenti. Le loro previsioni per la giornata del 12 febbraio 2024 sono state pubblicate e offrono indicazioni per tutti i segni zodiacali.

Secondo Branko, gli Ariete dovrebbero prestare molta attenzione ai loro rapporti amorosi, cercando di essere autentici e non apparire artificiosi. Per i Toro, la rabbia potrebbe essere gestita grazie all’empatia, permettendo loro di avere una giornata di ascolto positiva. I Gemelli, invece, vivranno un periodo favorevole per il lavoro, ma dovranno dare priorità alle cose semplici.

I Cancro si sentiranno un po’ giù, ma è il momento di eliminare ciò che non è più utile nella propria vita. I Leone, invece, dovranno trovare uno sfogo sano per gestire la propria rabbia, senza fingere che tutto vada bene. Le Vergine avranno una giornata produttiva, soprattutto nel campo dell’amore, mentre le Bilancia dovranno evitare di lamentarsi continuamente e trovare basi solide per le proprie azioni.

Gli Scorpione sono un segno teatrale che ha bisogno di convinzione per poter operare bene. Hanno anche la capacità di apparire simpatici a tutti. I Sagittario sono incoraggiati ad essere spontanei, ma devono fare attenzione a non far pesare il proprio comportamento sugli altri. I Capricorno non dovrebbero tirare acqua al proprio mulino inutilmente e dovrebbero cercare di adattarsi alle situazioni. Gli Acquario sembrano un po’ smemorati, ma non riceveranno rimproveri dagli altri segni e saranno considerati sinceri ma confusi. Infine, i Pesci avranno un atteggiamento autoritario, ma dovranno dimostrare con i fatti ciò che dicono.

Passando alle previsioni di Paolo Fox, gli Ariete saranno estremamente prevedibili, ma potrebbero sorprendere positivamente in amore. I Toro si troveranno in una fase indefinibile della settimana, mostrando una richiesta di ascolto e una voglia anticipata del weekend. I Gemelli useranno molte parole per giustificare le proprie azioni, ma è meglio parlare poco.

I Cancro faranno dei buoni progressi nel lavoro, nonostante una costante insicurezza e tendenza al pessimismo. I Leone avranno una fase silenziosa, ma avranno bisogno di affermarsi in ambiti diversi e fare rumore in modo considerevole. Le Vergine agiranno in modo logico ed inattaccabile, ma non sarà necessariamente la cosa giusta da fare. Le Bilancia reagiranno in modo rumoroso a un torto subito, ma potrebbero pentirsene in serata.

Gli Scorpione vivranno una giornata nella media, con piccole novità, mentre i Sagittario si arrabbieranno facilmente, ma ci saranno altri segni in condizioni peggiori. I Capricorno dovranno regolarizzare le proprie attività per apparire spontanei, mentre gli Acquario non dovranno appellarsi alla sfortuna, ma cercare una realtà concreta. Infine, i Pesci dovranno capire il motivo di una pressione mentale esercitata su di loro da una persona che giura di essere innocente.

