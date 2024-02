Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2024 | Previsioni per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox, rinomato esperto mondiale di astrologia, ha elaborato le nuove previsioni per i segni zodiacali per domani, martedì 13 febbraio. Vediamo insieme cosa ci riservano le stelle.

Iniziamo dagli Ariete. Secondo le previsioni, potreste sentire la sensazione di combattere in un ambiente poco chiaro e poco corretto. Nonostante abbiate una buona visibilità, potreste essere incolpati di qualcosa che non avete fatto. Evitate di entrare in dibattiti troppo accesi in amore.

Per i Toro, il lavoro potrebbe risultarvi opprimente in questo periodo. Domani, però, l’amore sarà al centro delle vostre attenzioni e gli incontri che avrete saranno molto importanti. Questa giornata vi aiuterà a recuperare un po’ di tranquillità interiore e vi darà speranza per il futuro.

I Gemelli, invece, avranno la possibilità di capire bene cosa fare. Siete persone che non si mettono limiti e che hanno molta autostima e fiducia in se stesse. Questo sarà confermato anche domani, quando potrebbe arrivare un nuovo progetto che finalmente potrà partire.

Per i Cancro, questa settimana sarà caratterizzata da molte discussioni, che potrebbero continuare anche domani. Siate predisposti a fare qualcosa di diverso e cercate di evitare situazioni stressanti. Riflettete sulle vostre condizioni emotive.

Per i Leone, le nuove amicizie che avete fatto non vanno messe da parte. Le relazioni che stanno tornando importanti in questi giorni non vanno affrontate superficialmente. Quello che accade ora sarà importante anche per i mesi a venire e vi darà molta forza.

I Vergine, invece, dovranno mostrare liberamente i propri sentimenti. Il cielo è finalmente dalla vostra parte e avrete una forza di volontà favorevole. I cuori solitari inizieranno a guardarsi attorno, ma le stelle consigliano di mantenere la calma.

Per le Bilancia, domani è meglio aprire bocca solo se davvero necessario. Evitate di dire tutto ciò che pensate nel momento in cui sentite di avere ragione, cercate di evitare discussioni inutili. Sul lavoro potrebbero esserci delle novità frenetiche, quindi è meglio lasciarsi trasportare dall’onda.

Per gli Scorpione, a partire da domani il cielo sarà favorevole e potreste ricevere un primo indizio di forza che vi sarà utile per i progetti futuri. Gli incontri e le relazioni saranno ben visti in queste ore.

I Sagittario, al contrario, non vivranno un mese molto entusiasmante per quanto riguarda i nuovi amori. Per chi ha già una storia, il cielo sarà abbastanza calmo, ma privo di emozioni forti.

Per i Capricorno, domani potrebbe finalmente arrivare un rinforzo nelle diverse situazioni lavorative e non. Il cielo tornerà favorevole nei prossimi giorni e vi regalerà momenti belli. Prima di allora, però, dovrete mettere a posto alcune cose in amore.

Per gli Acquario, secondo le previsioni, questo è un periodo di potenza che vi dà tanta voglia di fare. I vostri progetti sono importanti, anche se qualcuno potrebbe non essere d’accordo con voi.

Infine, per i Pesci, più andate avanti e più avrete certezze. A partire da domani, fino a compiere un grande sogno nei mesi a venire. Le difficoltà del mese scorso sembrano essere in gran parte superate, anche se rimane qualche piccola incertezza fisica da affrontare.

