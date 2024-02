É sempre mezzogiorno | Ricetta graffe di Carnevale di Fulvio Marino – MediaTurkey

Le graffe di Carnevale sono un dolce tipico del Sud Italia, particolarmente amato in Campania. Questa specialità è un lievitato soffice e goloso, che viene rigorosamente fritto. Oggi vi presenteremo la ricetta delle graffe di Carnevale di Fulvio Marino, chef del programma televisivo “É sempre mezzogiorno”.

Gli ingredienti necessari per preparare le graffe di Carnevale sono: 500 g di farina 0, 100 g di patate, 100 ml di latte, 100 g di uova, 15 g di lievito di birra, 50 g di zucchero, 50 g di burro, scorza di limone, 10 g di sale e olio di semi.

Per preparare le graffe, iniziate mettendo le patate lesse e sbriciolate con le mani in una ciotola. Aggiungete la farina, il latte, le uova, lo zucchero e il sale. Mescolate tutto con un cucchiaio e successivamente con le mani per circa 10 minuti. L’impasto potrebbe sembrare secco all’inizio, ma pian piano diventerà morbido.

Aggiungete il lievito di birra sbriciolato e lavorate ancora qualche minuto. Infine, aggiungete il burro morbido a pezzetti e la scorza grattugiata del limone. Continuate a lavorare l’impasto finché non si sarà assorbito tutto.

Coprite l’impasto e lasciatelo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Trascorso il tempo di lievitazione, prendete l’impasto e formate delle palline di circa 50 g ciascuna. Schiacciatele leggermente per dargli la forma delle graffe.

Fate scaldare abbondante olio di semi in una pentola e, quando sarà caldo, immergete le graffe e friggetele fino a quando saranno dorate da entrambi i lati. Scolatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e lasciatele raffreddare leggermente prima di servirle.

Le graffe di Carnevale di Fulvio Marino sono ora pronte per essere gustate. Potete servirle così come sono o spolverizzarle con dello zucchero a velo. Buon appetito!

Fonte: Ricette in TV

Per quanto riguarda Fulvio Marino, chef del programma televisivo “É sempre mezzogiorno”, è un appassionato di cucina che condivide le sue ricette e la sua passione per il cibo con il pubblico. Oltre a essere uno chef, Fulvio Marino è anche un personaggio televisivo molto amato.

La sua ricetta delle graffe di Carnevale è solo una delle tante che ha condiviso nel corso degli anni. Le sue creazioni culinarie sono sempre apprezzate per la loro bontà e originalità. Fulvio Marino è un maestro nel combinare sapori e ingredienti, creando piatti che soddisfano i palati di tutti.

Oltre alla sua carriera televisiva, Fulvio Marino è anche molto attivo sul web. Ha un blog in cui pubblica regolarmente nuove ricette e consigli per la cucina. Il suo obiettivo è quello di ispirare le persone a cucinare e a sperimentare nuovi piatti.

Fulvio Marino è anche un grande appassionato di viaggi e cultura. Durante i suoi viaggi in giro per l’Italia e il mondo, ha avuto l’opportunità di scoprire nuovi ingredienti e tecniche culinarie che ha poi utilizzato nelle sue ricette.

Nonostante il successo e la popolarità, Fulvio Marino è una persona umile e modesta. È sempre pronto a condividere la sua conoscenza e a imparare dai suoi colleghi e dagli appassionati di cucina. È un vero e proprio ambasciatore della cucina italiana nel mondo, portando avanti la tradizione culinaria del suo paese con passione e dedizione.

In conclusione, le graffe di Carnevale di Fulvio Marino sono una deliziosa specialità tipica del Sud Italia. La loro preparazione richiede tempo e pazienza, ma il risultato è assolutamente gratificante. Grazie alla ricetta di Fulvio Marino, ora potrete gustare queste morbide e golose graffe direttamente a casa vostra. Che aspettate? Mettetevi ai fornelli e buon appetito!

