É sempre mezzogiorno | Ricetta tagliolini gratinati alla Callas di Daniele Persegani – MediaTurkey

Daniele Persegani, uno chef rinomato originario dell’Emilia, accompagna Angela Frenda nel racconto di una vita straordinaria, quella della Divina Maria Callas, una diva del secolo scorso. Per rendere omaggio a questa grande artista, Persegani propone una ricetta speciale: i tagliolini gratinati alla Callas. La preparazione di questo primo piatto è semplice ma ricca di sapore. Per iniziare, il prosciutto cotto di Praga viene tagliato a striscioline sottili, proprio come i tagliolini.

Successivamente, in una ciotola, viene messo il burro morbido, il formaggio grattugiato e un po’ di acqua di cottura della pasta. I tagliolini vengono scolati direttamente nella ciotola, insieme al burro e al parmigiano, e vengono mescolati fino a ottenere un composto cremoso, aggiungendo altra acqua di cottura se necessario.

Per dare un tocco speciale a questo piatto, viene aggiunto anche il prosciutto di Praga affettato e il tutto viene mescolato bene. Successivamente, il composto viene trasferito in una pirofila imburrata, si livella la superficie e si copre con la besciamella e il formaggio grattugiato. Infine, la pirofila viene infornata a forno caldo, statico e con la funzione grill, fino a quando la superficie diventa dorata.

I tagliolini gratinati alla Callas sono pronti per essere gustati. Questo piatto saprà conquistare i palati con la sua cremosità e il sapore deciso del prosciutto e del formaggio. Per scoprire altre deliziose creazioni culinarie, è possibile guardare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

È importante ricordare che questo articolo è solo un taccuino su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dallo streaming o dai social dei programmi.

