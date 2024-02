É sempre mezzogiorno | Ricetta tasche fritte farcite di Antonio Paolino – MediaTurkey

Il martedì grasso è una giornata di festa, in cui è permesso concedersi qualche stravaganza culinaria. Durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”, lo chef Antonio Paolino ha presentato una ricetta golosa e veloce: le tasche fritte farcite.

Per preparare questa prelibatezza, sono necessari i seguenti ingredienti: 8 fette di pane al latte, 4 uova, 250 g di panko (un tipo di pangrattato giapponese), 500 ml di olio di semi per friggere, sale e pepe, 400 g di cime di rapa, 200 g di salsiccia, 8 fettine di provola affumicata, 1 spicchio d’aglio, peperoncino, olio, 100 g di rucola, 8 fettine di mozzarella, 12 pomodorini Pachino, origano e olio extravergine di oliva.

Per iniziare, occorre scaldate un generoso filo d’olio in una padella, aggiungere l’aglio e il peperoncino e farli rosolare leggermente. Successivamente, si aggiunge la salsiccia sgranata e si fa rosolare per qualche istante. Poi si aggiungono le cime di rapa (o i friarielli), si coprono e si lasciano cuocere per circa 20 minuti.

Nel frattempo, si assottigliano le fette di pane al latte con un mattarello. Si prendono due fette e si uniscono come se fossero un toast vuoto, pressando bene sui bordi. Successivamente, si passa il toast nelle uova sbattute e poi nel panko o pangrattato. Si frigge in abbondante olio caldo fino a doratura e poi si scola su carta assorbente per eliminare l’eccesso di grasso.

Una volta fritti, si rifila un lato dei toast in modo da creare delle tasche. A questo punto, si possono farcire a piacere. Si possono alternare strati di salsiccia e cime di rapa con fette di provola affumicata, oppure si può optare per una farcitura più fresca con rucola, pomodorini a pezzetti, mozzarella e origano. Una volta farcite, si possono scaldare in forno a temperatura bassa (80-100°C) per mantenere la temperatura e far sciogliere la mozzarella.

Se si è curiosi di vedere la preparazione di questa ricetta, è possibile trovare il video su RaiPlay, nella sezione dedicata alla trasmissione “É sempre mezzogiorno”.

È importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma è solo un “taccuino” in cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali/streaming/Social dei programmi.

Quindi, non resta che mettersi ai fornelli e preparare queste deliziose tasche fritte farcite. Buon appetito!

