Ricetta frappe di Sara Papa – MediaTurkey

La ricetta delle frappe di Sara Papa è un’ottima opzione per preparare dei deliziosi dolci di Carnevale. Durante una puntata del programma “Geo” su Rai3, Sara Papa, esperta di panificazione e lievito madre, ha condiviso la sua ricetta, che utilizza ingredienti semplici e facilmente reperibili. Vediamo insieme gli ingredienti e il procedimento per realizzare queste gustose frappe.

Per preparare le frappe di Sara Papa, avrai bisogno dei seguenti ingredienti: 350 g di farina 1 bio, 60 g di birra scura artigianale, 2 uova, 30 g di zucchero, 2 g di lievito per dolci, 2 g di sale e olio per friggere. Questi ingredienti ti permetteranno di ottenere delle frappe croccanti e gustose.

Il procedimento per preparare le frappe è piuttosto semplice. Inizia mescolando la farina con lo zucchero, il lievito per dolci e il sale. Successivamente, aggiungi le uova intere e inizia a mescolare. Aggiungi poi la birra e continua a lavorare l’impasto fino a quando non otterrai un panetto omogeneo e compatto. Se preferisci, puoi avvolgere l’impasto nella pellicola e lasciarlo riposare per mezz’ora, anche se questo passaggio è opzionale.

Una volta che l’impasto ha riposato, stendilo con una sfogliatrice fino a ottenere uno spessore di circa 2 mm. A questo punto, puoi ritagliare le frappe utilizzando una rotella dentellata o un coltello. Successivamente, friggile in abbondante olio caldo a 170°C fino a quando saranno dorate e croccanti. Scola le frappe su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio e servile spolverizzate con zucchero a velo o con una glassa al cioccolato, se preferisci.

Le frappe di Sara Papa sono un dolce tradizionale e goloso, perfetto per celebrare il Carnevale. Seguendo questi semplici passaggi, potrai preparare delle frappe croccanti e irresistibili, da gustare in compagnia di amici e familiari. La ricetta è stata condivisa da Sara Papa durante una puntata del programma “Geo” su Rai3, ed è stata tratta dal sito RicetteinTV.

In conclusione, se sei alla ricerca di una ricetta per preparare delle frappe deliziose per il Carnevale, la ricetta di Sara Papa è sicuramente da provare. Utilizzando ingredienti semplici e seguendo il procedimento descritto, potrai realizzare dei dolci croccanti e gustosi da gustare in compagnia. Non esitare a sperimentare e ad aggiungere la tua personale interpretazione a questa ricetta, rendendola ancora più speciale. Buon appetito!

