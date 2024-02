É sempre mezzogiorno | Ricetta cuore bavarese al gianduia e caffè di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il giorno di San Valentino è una festa dedicata all’amore e alla felicità delle coppie. Dopo i festeggiamenti del Carnevale, è il momento di dedicarsi ancora una volta alla celebrazione dell’amore. E cosa potrebbe rendere questa giornata ancora più speciale se non un dolce delizioso? Il famoso chef e pasticcere Daniele Persegani ha pensato a una ricetta romantica e deliziosa per rendere questa giornata davvero unica. Si tratta del cuore bavarese al gianduia e caffè, un dessert irresistibile che conquisterà il palato di chiunque.

Per preparare questa prelibatezza, avremo bisogno di diversi ingredienti. Per il biscotto, avremo bisogno di farina 00, uova, zucchero e cacao. Per la bavarese, avremo bisogno di latte, zucchero, tuorli, cioccolato gianduia, vaniglia, gelatina, caffè e panna. Infine, per la glassa, avremo bisogno di zucchero, glucosio, cioccolato bianco, latte condensato, acqua, gelatina in fogli e colorante rosso.

Iniziamo con la preparazione del biscotto. Montiamo le uova intere con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo la farina e il cacao setacciati insieme, mescolando delicatamente. Versiamo il composto su una placca da forno foderata con carta forno e cuociamo in forno caldo a 180°C per circa 12 minuti. Lasciamo raffreddare e ritagliamo un cuore.

Passiamo ora alla preparazione della bavarese. Scaldiamo dolcemente il latte con il caffè espresso e il cioccolato gianduia tritato. In una ciotola a parte, lavoriamo i tuorli con lo zucchero e la vaniglia utilizzando una frusta manuale. Uniamo questa miscela al latte e al cioccolato tiepidi e, sul fuoco, mescoliamo fino a raggiungere la temperatura di 82°C. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo la gelatina precedentemente reidratata in acqua fredda. Mescoliamo fino a sciogliere completamente la gelatina. Lasciamo intiepidire e poi incorporiamo la panna semi montata, mescolando delicatamente. Versiamo la bavarese in uno stampo a forma di cuore in silicone e adagiamo sopra il cuore di pan di Spagna. Mettiamo il dolce in freezer per farlo solidificare.

Passiamo infine alla preparazione della glassa. In una pentola, mettiamo il glucosio, lo zucchero, il cioccolato bianco tritato, il latte condensato e mescoliamo fino a sciogliere completamente gli ingredienti. Uniamo la gelatina reidratata in acqua fredda e mescoliamo fino a scioglierla. Aggiungiamo il colorante rosso e frulliamo con un mixer ad immersione fino ad ottenere una miscela uniforme.

Sformiamo la torta dallo stampo e la posizioniamo su una griglia. Versiamo sopra la glassa ancora tiepida in modo da ricoprire completamente il dolce. La glassa si solidificherà creando un effetto lucido e invitante.

Ecco pronto il cuore bavarese al gianduia e caffè, un dessert perfetto per concludere in dolcezza la giornata di San Valentino. Questa ricetta delizierà i palati di voi e del vostro partner, regalando un momento di piacere e romanticismo.

Non perdete l’occasione di deliziare il vostro partner con questo cuore bavarese al gianduia e caffè, un dolce che conquisterà i cuori di chiunque lo assaggi. Buon San Valentino!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta cuore bavarese al gianduia e caffè di Daniele Persegani – MediaTurkey