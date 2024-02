É sempre mezzogiorno | Ricetta cuori di pane di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il panettiere piemontese Fulvio Marino ha deciso di celebrare San Valentino con una ricetta speciale: i cuori di pane. Questa deliziosa preparazione richiede pochi ingredienti, tra cui farina tipo 0, acqua, sale, olio e lievito di birra.

Per iniziare, si deve mescolare la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua fredda in una ciotola o in una planetaria. Dopo aver formato l’impasto, si aggiunge il sale e l’acqua rimasta. L’impasto deve essere lavorato per circa 10 minuti fino a ottenere una consistenza liscia ed omogenea. Successivamente, si aggiunge l’olio o lo strutto e si impasta fino a farlo assorbire completamente. L’impasto va coperto e lasciato lievitare per un’ora a temperatura ambiente.

Una volta trascorso il tempo di lievitazione, si può dare forma ai cuori di pane. Si prende l’impasto e si formano dei piccoli cuori, utilizzando eventualmente delle formine a cuore per rendere il compito più semplice. I cuori di pane vanno poi posizionati su una teglia foderata con carta da forno e lasciati lievitare per altri 30 minuti.

Infine, i cuori di pane vanno infornati in un forno preriscaldato a 200°C per circa 20-25 minuti, o fino a quando non saranno dorati e croccanti. Una volta pronti, i cuori di pane di Fulvio Marino possono essere gustati durante una colazione romantica o possono accompagnare un pasto speciale. Sono fragranti e irresistibili, perfetti per sorprendere la persona amata.

La ricetta completa dei cuori di pane di Fulvio Marino è disponibile sul sito ufficiale di “É sempre mezzogiorno”. Il sito offre anche altri dettagli e deliziose ricette, quindi vale la pena consultarne il contenuto.

In conclusione, se si desidera preparare qualcosa di speciale per San Valentino, i cuori di pane di Fulvio Marino sono un’ottima scelta. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, è possibile creare un dolce e romantico gesto per sorprendere la propria dolce metà. Buon San Valentino e buona preparazione dei cuori di pane!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta cuori di pane di Fulvio Marino – MediaTurkey