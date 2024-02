É sempre mezzogiorno | Ricetta frolle salate miste di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Francesca Marsetti, una cuoca bergamasca, ha preparato un delizioso antipasto di frolle salate miste. La ricetta è stata presentata durante una settimana ricca di eventi, che includeva Sanremo, Carnevale e San Valentino. Francesca è ancora in cerca dell’anima gemella e ha deciso di arricchire il menu del giorno con questa prelibatezza.

Gli ingredienti necessari per la preparazione delle frolle salate miste sono: 500 g di farina tipo 1, 2 uova, 300 g di burro, 100 g di formaggio grattugiato, 50 g di zucchero, rosmarino, 1 limone, 250 g di ricotta, 50 g di mascarpone, 100 g di salmone affumicato, mezzo avocado, 1 limone e pepe rosa.

Per iniziare la preparazione della pasta frolla salata, è necessario lavorare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Si inizia mescolando la farina, il formaggio grattugiato e il burro a pezzetti, poi si aggiunge lo zucchero, le uova, il rosmarino tritato e la scorza di limone. L’impasto viene avvolto nella pellicola e lasciato riposare in frigorifero per 3-4 ore.

Trascorso il tempo di riposo, si stende la frolla ad uno spessore di 1 cm e si ritagliano dei dischetti simili a dei biscotti. I dischetti vengono posizionati su una teglia con carta forno, bucherellati con una forchetta e cotti in forno caldo e statico a 170° per 15-20 minuti.

Una volta cotti e raffreddati i biscottini salati, si può procedere con il condimento. Si taglia la polpa dell’avocado a dadini e si condisce con sale, pepe ed un filo d’olio. In un’altra ciotola, si lavora la ricotta insieme al mascarpone, aggiungendo sale, pepe e pepe rosa.

Sui biscottini salati si mette una noce di crema di ricotta e si aggiunge un cubetto di avocado o un “ciuffo” di salmone affumicato. In questo modo, gli antipasti a base di frolla salata mista sono pronti. Sono perfetti da servire durante feste e occasioni speciali come Sanremo, Carnevale o San Valentino. La combinazione di ingredienti crea una gustosa armonia di sapori che sicuramente conquisterà i vostri ospiti.

Se siete interessati a vedere la preparazione di questa ricetta e molte altre, potete trovare il video su RaiPlay, nella sezione dedicata al programma “É sempre mezzogiorno”. Si ricorda che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere solo un “taccuino” su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti.

Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming e dai canali social dei programmi. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito https://www.raiplay.it/.

Buon appetito!

