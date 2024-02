É sempre mezzogiorno | Ricetta polpette di lenticchie filanti di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Giusina Battaglia, volto di Food Network Italia, ha presentato una ricetta deliziosa e originale per il giorno degli innamorati. Si tratta delle polpette di lenticchie filanti, un piatto vegetariano che può conquistare il cuore di chiunque. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza sono lenticchie, pomodori pelati, sedano, cipolla, patata, carota, pangrattato, caciocavallo, uova, prezzemolo, salvia, olio e sale.

Per iniziare, le lenticchie vengono messe in una pentola con acqua fredda insieme alle carote, alla cipolla, al sedano a pezzetti, alla salvia e ai pomodori pelati. Dopo aver coperto la pentola, si lascia bollire il tutto per circa 40 minuti, fino a quando l’acqua si sarà asciugata. Successivamente, si lascia raffreddare.

Una volta raffreddate, le lenticchie vengono trasferite nel mixer insieme a tutti gli altri ingredienti, come l’uovo, il caciocavallo grattugiato e il pangrattato. Si frulla il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e denso. A questo punto, si preleva un pugno di impasto e si inserisce al centro un cubetto di formaggio filante.

Le polpette, leggermente schiacciate, vengono passate nell’uovo sbattuto e nel pangrattato, per poi essere fritte in un po’ di olio caldo fino a doratura, rigirandole a metà cottura. Nel frattempo, si prepara la maionese mescolando olio di girasole, latte di soia non zuccherato, senape, aceto e sale nel bicchiere del mixer. Si frulla il tutto con un mixer ad immersione fino ad ottenere la giusta consistenza.

Le polpette di lenticchie filanti di Giusina Battaglia sono pronte per essere gustate. Questa ricetta è perfetta per una cena romantica o per chiunque voglia deliziarsi con un piatto saporito. Se si è curiosi di scoprire altre ricette del programma “È sempre mezzogiorno”, è possibile trovare i video su RaiPlay.

È importante ricordare che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni di cui trascrivo le ricette, ma vuole essere solo un taccuino su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, streaming e social dei programmi.

In conclusione, le polpette di lenticchie filanti di Giusina Battaglia sono un piatto vegetariano che può conquistare il palato di chiunque. Con ingredienti semplici e un procedimento chiaro, questa ricetta può essere realizzata anche da chi ha poca esperienza in cucina. Che sia per una cena romantica o semplicemente per gustare un piatto saporito, queste polpette sono perfette in ogni occasione.

