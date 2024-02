É sempre mezzogiorno | Ricetta risotto ai frutti d’amare di Ivano Ricchebono – MediaTurkey

Ivano Ricchebono, un cuoco ligure, ha deciso di celebrare il suo amore con una deliziosa ricetta di risotto ai frutti d’amare. Lui spera che questo piatto possa essere un’occasione di incontro per molte persone a casa. Gli ingredienti necessari per questa ricetta includono riso carnaroli, fondo di crostacei, brodo di pesce, alghe di mare secche, cozze, vongole, gamberi viola, scampi, calamari, seppie, soia, yuzu, limone, nero di seppia, basilico, burro, formaggio grattugiato, olio, sale e polvere di barbabietola.

Il procedimento per preparare il risotto è abbastanza semplice. Prima di tutto, le seppie vanno fatte cuocere per pochi minuti in una padella senza aggiungere altro. In un’altra padella, si scottano i gamberi e gli scampi per un minuto per lato con un filo d’olio. Successivamente, si fanno aprire cozze e vongole in padella con un filo d’olio e acqua o vino bianco. Una volta aperte, si sgusciano e si filtra la loro acqua. I calamari vanno tagliati a striscioline.

In un tegame, si fa tostare il riso con una presa di sale. Quando è ben tostato, si bagna con il brodo di pesce e si prosegue la cottura aggiungendo anche il fondo di crostacei e l’acqua delle cozze e delle vongole. A metà cottura, si uniscono le seppie spadellate e i calamari crudi a striscioline. Si profuma il tutto con le alghe secche sbriciolate e si prosegue la cottura aggiungendo i liquidi. Quasi a fine cottura, si aggiungono cozze e vongole sgusciate. Infine, si spegne il fuoco e si lascia riposare per un minuto.

Per mantecare il risotto, si utilizza burro freddo a pezzetti, succo di yuzu (o di limone), salsa di soia e formaggio grattugiato. Per dare un tocco di colore al piatto, si può utilizzare della polvere di barbabietola. Infine, si serve il risotto con sopra i gamberi puliti e gli scampi, e qualche goccia di nero di seppia diluito con acqua o brodo.

Questa ricetta è perfetta per celebrare il giorno degli innamorati o per qualsiasi altra occasione speciale in cui si desidera sorprendere i propri ospiti con un piatto gustoso e raffinato. L’amore di Ivano Ricchebono per la cucina si riflette in ogni ingrediente e nella cura nella preparazione di questa delizia culinaria.

Per chi volesse vedere i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” può trovarli su RaiPlay. Si ricorda che questo non è il blog/sito ufficiale delle trasmissioni di cui vengono trasmesse le ricette, ma vuole essere solo un “taccuino” su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono prese dai siti ufficiali/streaming/Social dei programmi.

Non perdete l’occasione di provare questa ricetta e di godervi un delizioso risotto ai frutti d’amare preparato con amore da Ivano Ricchebono. Buon appetito!

