Ricetta biscotti baci di dama di Guido Castagna – MediaTurkey

In una puntata del programma Geo condotto da Sveva Sagramola su Rai3, Guido Castagna, un famoso cioccolatiere, ha condiviso una delle sue deliziose ricette. In particolare, ha svelato il segreto per preparare i famosi biscotti baci di dama, una prelibatezza amata da tutti gli amanti del cioccolato. La ricetta prevede l’utilizzo di ingredienti semplici come zucchero, nocciole, burro, farina 00, sale e cioccolato gianduia.

Per iniziare, è necessario lavorare il burro a pomata insieme allo zucchero fino ad ottenere una crema. Successivamente, si aggiunge la farina di nocciole e un pizzico di sale, mescolando il tutto per amalgamare gli ingredienti. Infine, si unisce la farina 00 e si continua a lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. L’impasto viene poi avvolto nella pellicola trasparente e lasciato rassodare in frigorifero.

Una volta che l’impasto si è rassodato, si prende una porzione e si forma un salsicciotto, che viene poi tagliato a tocchetti simili a gnocchi. Ogni pezzo di impasto viene arrotondato per formare delle palline, che vengono disposte su una teglia rivestita con carta forno. I biscotti vengono quindi cotti in forno caldo e statico a 150°C per circa 12-15 minuti. Una volta cotti, vengono lasciati raffreddare.

Una volta che i biscotti sono freddi, si prende metà di essi e si spalma un po’ di cioccolato gianduia o fondente fuso sulla parte piatta (la base). Si sovrappone poi un altro biscotto per formare il classico “bacio di dama”. Il risultato è una delizia irresistibile per il palato.

Se si è interessati a vedere la ricetta di Guido Castagna e altre preparazioni culinarie, è possibile trovare i video delle ricette di Geo su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere solo un “taccuino” su cui appuntare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali di streaming e dai social dei programmi, come ad esempio https://www.raiplay.it/. Pertanto, si consiglia di non commettere plagio e di non copiare alcuna frase da questo articolo.

Infine, si invita a sperimentare la ricetta dei biscotti baci di dama di Guido Castagna e a deliziarsi con un dolce irresistibile. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: Ricetta biscotti baci di dama di Guido Castagna – MediaTurkey