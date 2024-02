La mousse al cioccolato fondente è un dolce delizioso che piacerà a tutti gli amanti del cioccolato. In questa ricetta, lo chef cioccolatiere Guido Castagna ci svela tutti i segreti per ottenere una mousse al cioccolato fondente perfetta. Gli ingredienti necessari per questa preparazione sono il cioccolato fondente al 64%, la crema pasticcera, la panna e i lamponi per guarnire.

Per iniziare, mescoliamo la crema pasticcera fredda con la panna liquida fino ad ottenere una miscela omogenea. Aggiungiamo poi il cioccolato fondente fuso e mescoliamo immediatamente con una frusta manuale. Per ottenere una consistenza leggera e soffice, incorporiamo la panna semi montata in due o tre volte, mescolando delicatamente. Per servire la mousse al cioccolato fondente, possiamo utilizzare delle coppette individuali o delle ciotole e guarnire con lamponi freschi per un tocco di freschezza.

Questa mousse al cioccolato fondente è perfetta come dessert dopo un pasto o come merenda golosa. La sua consistenza morbida e il gusto intenso del cioccolato fondente conquisteranno sicuramente tutti i palati. La ricetta di Guido Castagna è stata proposta nel programma “Geo” su Rai3 e il video della ricetta è disponibile su RaiPlay, il servizio di streaming della Rai.

Vi consigliamo di provare questa deliziosa mousse al cioccolato fondente, che vi regalerà un momento di puro piacere per il palato.

Continua a leggere su MediaTurkey: Ricetta mousse al cioccolato fondente di Guido Castagna – MediaTurkey