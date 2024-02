É sempre mezzogiorno | Ricetta ciambellone all’ananas di Daniele Persegani – MediaTurkey

La Quaresima è un periodo dell’anno in cui i cuochi sono chiamati ad adeguarsi, cercando di “alleggerire” la loro cucina e proponendo piatti più leggeri e salutari. Evelina spera che anche Daniele Persegani, cuoco emiliano, abbia compreso questo concetto, ma si trova delusa quando lui prepara un dolce, un ciambellone all’ananas. Nonostante sia un dolce, Daniele ha cercato di renderlo più leggero utilizzando ingredienti sani e bilanciati.

Gli ingredienti necessari per la preparazione del ciambellone all’ananas sono: 350 g di farina 00, 350 g di ananas, 70 g di yogurt greco, 150 g di burro, 130 g di zucchero, 100 ml di latte, 50 g di amaretti, 4 uova, mezza bacca di vaniglia, la scorza di mezzo limone, 1 bustina di lievito per dolci, mezzo bicchierino di rum, burro e cocco rapè.

Per preparare il ciambellone, si inizia pelando l’ananas fresco e tagliando la polpa a dadini. Successivamente, si mette in padella con lo zucchero tenuto da parte e si lascia caramellare per qualche minuto a fiamma vivace, sfumando con il rum. Una volta caramellato, si spegne il fuoco e si lascia raffreddare.

Nel frattempo, si montano le uova intere insieme a 2/3 dello zucchero e la vaniglia utilizzando le fruste. Si continua a montare fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto, si aggiunge la farina 00, il lievito per dolci, lo yogurt greco, gli amaretti sbriciolati e la scorza grattugiata del limone. Si mescola il tutto con le fruste a bassa velocità, aggiungendo il latte a filo. Infine, si unisce l’ananas caramellato ormai freddo ed il burro fuso ma non caldo. Si mescola nuovamente fino a far assorbire tutti gli ingredienti.

Per la cottura, si unge una tortiera per ciambella con del burro e si spolvera con della farina di cocco. Si versa l’impasto all’interno della tortiera e si livella. Il ciambellone va cotto in forno caldo e statico a 170° per circa 40 minuti. Una volta cotto, si lascia intiepidire qualche minuto e poi si sforma.

Se si desidera vedere la ricetta completa, è possibile trovare il video di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

In conclusione, nonostante la Quaresima sia un periodo in cui si dovrebbe cercare di seguire una dieta più leggera, Daniele Persegani ha deciso di preparare un ciambellone all’ananas per addolcire il palato dei suoi ospiti. Utilizzando ingredienti sani e bilanciati, ha cercato di rendere il dolce più leggero e adatto a questo periodo dell’anno. Se siete curiosi di provare questa ricetta, potete seguire i passaggi descritti e gustarvi un delizioso ciambellone all’ananas.

