É sempre mezzogiorno | Ricetta panino cubano di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il panino cubano è un piatto delizioso che può essere apprezzato da tutti, indipendentemente dal fatto che si sia single o meno. L’esperto chef italiano Fulvio Marino ci presenta una sua ricetta che sicuramente soddisferà tutti i palati.

Per preparare questo panino avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 500 g di farina 0, 4 g di lievito di birra fresco, 335 ml di acqua, 10 g di sale e 50 g di strutto.

Per iniziare, mescoliamo in una ciotola o nella planetaria la farina 0, il lievito di birra sbriciolato e la maggior parte dell’acqua. Una volta ottenuto un impasto, aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua e lavoriamo l’impasto per alcuni minuti. Successivamente, aggiungiamo lo strutto e impastiamo fino a farlo assorbire completamente. Copriamo l’impasto e lasciamolo lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente.

Dopo la lievitazione, l’impasto sarà pronto per essere utilizzato per preparare i panini cubani. Possiamo dividerlo in porzioni e stenderle con un mattarello fino ad ottenere delle sfoglie di circa 5 mm di spessore. Cuociamo le sfoglie in una padella antiaderente fino a quando non si formano delle bolle sulla superficie. Lasciamo raffreddare le sfoglie, che saranno morbide e fragranti.

A questo punto, possiamo farcire il panino cubano con gli ingredienti desiderati. Tra le opzioni più comuni ci sono il prosciutto cotto, il formaggio, il cetriolo sottaceto e la senape. Una volta farciti, i panini vengono poi tostati in una piastra o in un tostapane fino a quando il formaggio si scioglie e il panino risulta dorato e croccante.

Il risultato finale sarà un panino cubano irresistibile, con un mix di sapori che si fondono armoniosamente insieme. Questa ricetta di Fulvio Marino è perfetta per un pranzo veloce o una cena informale, ma sicuramente sarà apprezzata da tutti coloro che vogliono gustare un panino particolare e gustoso.

Se siete interessati a vedere il video di questa ricetta e molte altre del programma “È sempre mezzogiorno”, potete trovarle su RaiPlay. Ricordatevi che questo articolo è solo una trascrizione della ricetta e delle informazioni presenti sul sito, non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni.

In conclusione, il panino cubano è una prelibatezza che può essere gustata da tutti, indipendentemente dal fatto che si sia single o meno. Grazie alla ricetta di Fulvio Marino, possiamo preparare questo delizioso panino utilizzando ingredienti semplici e seguendo un procedimento chiaro e dettagliato. Non esitate a provare questa ricetta per un pranzo veloce o una cena informale, sicuramente vi conquisterà con i suoi sapori unici e deliziosi.

