É sempre mezzogiorno | Ricetta rotolo di verdure invernali di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

In questa ricetta proposta da Mattia Improta e suo padre Mauro, viene presentato un delizioso rotolo di verdure invernali. Gli ingredienti necessari sono: un cespo di scarola, un cespo di broccoli, due carciofi, due carote, un porro, 200 g di pomodorini, 600 g di patate, 10 fette di scamorza, due uova, 40 g di formaggio grattugiato, 20 g di pangrattato, 20 g di semi di sesamo, uno spicchio d’aglio, olio, sale e pepe. Per la salsa, invece, serviranno: 100 g di castelmagno, 30 g di farina 00, 30 g di burro e 200 ml di latte.

Per iniziare la preparazione del rotolo di verdure, è necessario mettere olio e aglio in padella e farli soffriggere. Successivamente, aggiungere il porro affettato sottile e le carote tritate, i carciofi puliti e tagliati a fettine sottili. Portare tutto a cottura.

Nel frattempo, sbollentare le foglie di scarola e, una volta morbide, scolarle e asciugarle bene. Lessare anche i broccoli divisi in cimette.

Successivamente, schiacciare le patate lesse e condire con il formaggio grattugiato, sale e pepe. Aggiungere la spadellata di carciofi e porri, le cimette di broccoli lessate, le uova intere e i semi di sesamo. Mescolare bene tutti gli ingredienti.

Ungire uno stampo da plumcake e mettere un rettangolo di carta forno sul fondo. Foderare poi tutto lo stampo con le foglie di scarola sbollentate. Creare un primo strato di impasto di patate sul fondo, quindi adagiare sopra le fette di scamorza e coprire con le patate rimaste. Aggiungere un altro strato di scamorza e terminare ripiegando le foglie di scarola sul ripieno.

Cuocere il rotolo in forno, a 180° in modalità vapore o con una ciotolina di acqua nel forno, per circa 40 minuti.

Passiamo ora alla preparazione delle salse. Per la salsa di formaggi, sciogliere il burro in una padella, aggiungere la farina e lasciare soffriggere per qualche istante. Aggiungere il latte e, mescolando, portare il composto a bollore. Infine, unire il castelmagno tritato e mescolare fino a scioglierlo completamente. Si può frullare la salsa con un mixer ad immersione per renderla più omogenea.

Per la salsa di pomodoro, in una padella far soffriggere aglio e olio. Aggiungere i pomodorini a pezzetti e portare il tutto a cottura per circa 20 minuti. Frullare poi la salsa con un mixer ad immersione.

Sformare il rotolo di verdure e servirlo accompagnato dalle salse di pomodoro e di formaggi.

Infine, è possibile trovare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. È importante precisare che questo non è il blog/sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere solo un “taccuino” su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dallo streaming o dai social dei programmi.

Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta rotolo di verdure invernali di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey