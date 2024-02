É sempre mezzogiorno | Ricetta tagliolini al cremoso di rucola di Federico Fusca – MediaTurkey

Il famoso cuoco toscano Federico Fusca è tornato alla ribalta delle cucine di “É sempre mezzogiorno” per presentare agli spettatori una ricetta semplice ma gustosa: i tagliolini al cremoso di rucola. Dopo una lunga assenza, il cuoco si presenta dimagrito e pronto a deliziare il pubblico con i suoi piatti golosi.

Per preparare questa deliziosa pasta, occorrono alcuni ingredienti fondamentali: 350 g di tagliolini, 200 g di rucola, 100 g di pinoli, 100 g di formaggio grattugiato, 100 g di pecorino grattugiato, 2 spicchi d’aglio, 1 cubetto di ghiaccio, 250 ml di olio extra vergine di oliva, sale e 200 g di pancetta.

La preparazione inizia disponendo le fettine di pancetta su una teglia rivestita di carta forno e mettendole in forno caldo a 180°C per circa 20 minuti, finché non diventano croccanti e gustose.

Successivamente, per preparare la crema di rucola, bisogna mettere nel mixer la rucola, i pinoli, l’aglio, il formaggio grattugiato e il pecorino. Aggiungere un cubetto di ghiaccio e abbondante olio extra vergine di oliva, quindi frullare il tutto fino ad ottenere una crema omogenea e dal sapore deciso.

A questo punto, si procede a lessare i tagliolini in abbondante acqua salata, si scolano e si mescolano in una ciotola con la crema di rucola preparata precedentemente. Se necessario, si può aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta per ottenere la consistenza desiderata.

Infine, si serve la pasta al cremoso di rucola con sopra la pancetta croccante sbriciolata, per un contrasto di consistenze e sapori che renderà questo piatto ancora più delizioso.

Se si desidera approfondire la preparazione di questa ricetta e scoprire tante altre delizie culinarie, è possibile trovare il video su RaiPlay, la piattaforma online della Rai che offre un vasto catalogo di contenuti televisivi.

È importante sottolineare che questo articolo è solo a scopo informativo e non rappresenta il sito ufficiale delle trasmissioni televisive. Le immagini e le ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi televisivi.

In conclusione, i tagliolini al cremoso di rucola proposti da Federico Fusca sono un primo piatto goloso e veloce da preparare. Grazie alla combinazione di ingredienti come la rucola, i pinoli e il formaggio grattugiato, si otterrà una pasta dal sapore deciso e avvolgente. La presenza della pancetta croccante aggiungerà un tocco di croccantezza e renderà il piatto ancora più gustoso. Non resta che provare questa ricetta e deliziarsi con i sapori della cucina italiana. Buon appetito!

