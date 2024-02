É sempre mezzogiorno | Ricetta uova patate e speck di Barbara De Nigris – MediaTurkey

La Quaresima è già iniziata, ma nonostante ciò, nella trasmissione televisiva “E’ sempre mezzogiorno” si continua a cucinare con golosità ed opulenza. Anche oggi, la chef Barbara De Nigris propone un piatto tipico delle sue zone: le uova patate e speck.

Per preparare questa gustosa ricetta sono necessari diversi ingredienti. Innanzitutto, bisogna procurarsi 4 uova, 800 g di patate, 80 g di burro, 8 fette di speck, 4 fette di formaggio stanga, mezza cipolla, erba cipollina, sale e pepe. Inoltre, per preparare il burro aromatizzato, servono 120 g di burro, 8 g di senape, 10 g di succo di limone, 15 g di erbe aromatiche, mezzo spicchio d’aglio, sale e pepe, erba cipollina, cristalli di sale e 4 fette di pane.

Il procedimento per preparare questo delizioso piatto è abbastanza semplice. Per iniziare, si fa sciogliere una generosa noce di burro in una padella e si dispongono le patate lessate a fette spesse circa mezzo cm sul fondo della padella imburrata. Sopra le patate, si distribuisce la cipolla affettata finemente, sale e pepe. Si lascia cuocere senza coperchio fino a creare una crosta dorata sulle patate. Quando sono dorate su un lato, si girano e si continua la cottura.

Nel frattempo, in un’altra padella ben calda, si fa fondere il formaggio stanga, coprendo la padella con un coperchio. Mentre il formaggio si scioglie, si prepara il burro aromatizzato mescolando il burro a temperatura ambiente con la senape, l’aglio tritato, le erbe aromatiche tritate finemente, sale e succo di limone. Si monta il composto con le fruste fino ad ottenere una consistenza cremosa e si mette in una sacca da pasticcere con una bocchetta rigata, formando delle meringhette che vengono congelate.

In una padella ben calda, si fa rosolare lo speck affettato con una noce di burro, creando dei nidi. Su ogni fetta di speck, si rompe un uovo e si sale. Si copre la padella (facendo uscire il vapore) e si porta a cottura le uova. Una volta cotte, si mette su ogni uovo il formaggio stanga fuso. Infine, si posiziona ogni porzione di speck, uova e formaggio sulle patate dorate in padella e si accompagna il tutto con dei crostoni di pane spalmati con il burro aromatizzato.

Questa deliziosa ricetta è un piatto completo e gustoso che unisce le uova, le patate, lo speck e il formaggio in un mix di sapori irresistibili. Se volete vedere la preparazione di questa ricetta e altre deliziose ricette, potete trovare i video della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

Ricordatevi che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere solo un taccuino per appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono prese dai siti ufficiali di streaming e dai social dei programmi, come ad esempio il sito RaiPlay.

Non vi resta che provare questa gustosa ricetta e deliziare i vostri ospiti con un piatto tipico e saporito. Buon appetito!

