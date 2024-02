É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza rossa romana di Fulvio Marino – MediaTurkey

La ricetta della pizza rossa romana di Fulvio Marino è una deliziosa specialità tipica della tradizione capitolina. Per prepararla, avrete bisogno di farina 0, acqua, lievito di birra, sale, olio e semola per lavorare.

Il procedimento inizia mescolando la farina e l’acqua in una ciotola e lasciando riposare per un’ora a temperatura ambiente. Successivamente, aggiungete il lievito di birra fresco sbriciolato, parte dell’acqua e impastate per qualche minuto. Aggiungete quindi il sale, l’acqua rimasta e l’olio, impastando fino a farlo assorbire. Trasferite l’impasto su una superficie infarinata e lavoratelo energicamente per circa 10 minuti, fino ad ottenere un impasto elastico e liscio.

Mettete l’impasto in una ciotola leggermente unta d’olio, coprite con un canovaccio umido e lasciate lievitare per circa 2 ore, o fino a quando raddoppia di volume. Trascorso il tempo di lievitazione, dividete l’impasto in porzioni e formate delle palline. Stendete le palline su una superficie infarinata con l’aiuto di un mattarello, fino ad ottenere delle sfoglie sottili.

Trasferite le sfoglie su una teglia da pizza precedentemente infarinata e condite con la salsa di pomodoro e gli ingredienti a piacere. Infornate la pizza nel forno già caldo a 250°C per circa 10-15 minuti, o fino a quando la base risulta dorata e croccante. Sfornate la pizza rossa romana di Fulvio Marino, tagliatela a fette e servitela calda.

Questa ricetta vi permetterà di preparare una deliziosa pizza rossa romana, croccante all’esterno e morbida all’interno. Potete personalizzarla con gli ingredienti che preferite, come mozzarella, prosciutto, funghi o olive. È un piatto perfetto per una serata in compagnia o per una cena veloce e gustosa.

La fonte di questa ricetta è il sito web Ricette in TV, che offre una vasta selezione di ricette per tutti i gusti. Il sito è gestito da Vincenzo Galletta, un appassionato di cucina che condivide le sue creazioni culinarie con il pubblico.

In conclusione, la pizza rossa romana di Fulvio Marino è un piatto tradizionale della cucina capitolina che si distingue per la sua croccantezza e la sua bontà. Con pochi ingredienti e un po’ di pazienza, potrete preparare una pizza deliziosa da gustare in compagnia dei vostri amici o della vostra famiglia. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza rossa romana di Fulvio Marino – MediaTurkey