É sempre mezzogiorno | Ricetta torta salata di zia Cri – MediaTurkey

Zia Cri, la famosa cuoca romagnola, ha trascorso un San Valentino molto movimentato, ma non ha voluto svelare i dettagli di questa giornata, lasciando tutti a fantasticare sul perché. Nonostante il mistero che avvolge questa festa degli innamorati, zia Cri ha deciso di condividere con noi una delle sue ricette più golose: la torta salata. Vediamo insieme come prepararla.

Gli ingredienti necessari per la brisè sono: 180 g di burro, 50 g di farina di grano saraceno, 300 g di farina bianca 0, 125 g di farina di mandorle, 200 ml di acqua, 5 g di sale, olio extravergine d’oliva e pepe. Per quanto riguarda il ripieno, avremo bisogno di: 200 g di zucca, 1 porro, 2 salsicce, 2 uova, 250 ml di panna, 80 g di formaggio grattugiato e 40 g di mandorle a lamelle.

Iniziamo con la preparazione della brisè. In una ciotola, mettiamo le farine di grano saraceno e di mandorle, insieme al burro morbido a pezzetti. Lavoriamo il composto fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungiamo l’acqua fredda, il sale e il pepe, e continuiamo a lavorare fino a formare un panetto compatto. Avvolgiamo il panetto nella pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigorifero per mezz’ora. Se preferiamo, possiamo utilizzare una brisè già pronta.

Passiamo ora al ripieno della torta. In una padella, facciamo appassire il porro affettato con un filo d’olio. Aggiungiamo la zucca tagliata a dadini piccoli e lasciamo rosolare per circa 5 minuti. In una ciotola, sbattiamo le uova intere con la panna e il formaggio grattugiato. Stendiamo la brisè con uno spessore di circa 3-4 mm e foderiamo una tortiera per crostate, sia il fondo che i bordi. Bucherelliamo il fondo con una forchetta e distribuiamo sopra le verdure spadellate, seguite dalla salsiccia cruda sbriciolata con le mani. Versiamo il composto di uova e panna sul ripieno e decoriamo la superficie con delle strisce di brisè o altre formine, insieme alle mandorle a lamelle precedentemente ammollate in acqua.

Cuociamo la torta in forno caldo e statico a 180°C per circa 40 minuti, fino a quando la superficie risulterà dorata e croccante. Una volta pronta, possiamo gustarla sia calda che fredda, accompagnata da una fresca insalata.

Zia Cri ci ricorda che se vogliamo vedere la preparazione passo-passo di questa e di altre ricette, possiamo trovare i video della trasmissione “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole solo essere un “taccuino” in cui appuntare le ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming e dai social dei programmi.

Adesso non ci resta che metterci all’opera e preparare questa deliziosa torta salata di zia Cri. Buon appetito!

