Nel forno di casa tua – MediaTurkey

Nel recente episodio di “Nel forno di casa tua” su Food Network, il rinomato mugnaio e esperto panificatore Fulvio Marino ha condiviso la sua ricetta speciale delle girelle all’uvetta, un dolce lievitato che conquista il palato di chiunque lo assaggi. Grazie a ingredienti semplici e istruzioni dettagliate, sarà possibile preparare questi deliziosi dolci direttamente nella propria cucina.

Per realizzare le girelle all’uvetta, sarà necessario procurarsi farina 0, lievito di birra fresco, zucchero, uova, acqua, sale, burro, crema pasticcera, uvetta, tuorlo d’uovo, sciroppo di zucchero e zucchero a velo. Dopo aver impastato gli ingredienti e lasciato riposare l’impasto in frigorifero per almeno 12 ore, si dovrà stendere l’impasto formando un rettangolo e spalmare su di esso la crema pasticcera e l’uvetta. Successivamente, si procederà ad arrotolare l’impasto e tagliarlo a fette spesse.

Le girelle così ottenute andranno disposte su una teglia e lasciate lievitare per circa 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Dopo questo periodo, si spennellerà la superficie con il tuorlo d’uovo e si infornano le girelle a 180° per circa 20 minuti. Una volta cotte, si potranno spennellare con lo sciroppo di zucchero e cospargere con zucchero a velo per una finitura perfetta e golosa.

Questa ricetta, condivisa da Fulvio Marino durante l’ultima puntata, permetterà di deliziare il palato di familiari e amici con un dolce lievitato preparato con cura e passione in casa propria. Non perdere le prossime puntate di “Nel forno di casa tua” su Food Network per scoprire ulteriori ricette gustose da replicare nella tua cucina e sorprendere tutti con le tue abilità culinarie. Buon appetito!

