Nel forno di casa tua – MediaTurkey

Durante l’ultima puntata della serie culinaria “Nel forno di casa tua” trasmessa su Food Network, lo chef Fulvio Marino ha condiviso con il pubblico la sua ricetta delle veneziane, delle deliziose brioche che possono essere preparate comodamente in casa. Gli ingredienti necessari per realizzare queste golosità includono farina 0, uova, lievito, zucchero, acqua, sale, burro, scorza di arancia e vaniglia. Per la glassa, servono farina di mandorle, farina di nocciole, zucchero, albumi, fecola e aroma di mandorla. Inoltre, sarà necessaria anche della crema pasticcera e della granella di zucchero.

Il procedimento per preparare le veneziane è piuttosto semplice ma richiede un po’ di pazienza. Si inizia mescolando la farina, il lievito, le uova e parte dell’acqua, aggiungendo poi lo zucchero e il resto dell’acqua. Si lavora l’impasto fino a renderlo omogeneo e liscio, aggiungendo gradualmente il burro morbido a pezzetti, la scorza grattugiata di arancia e la vaniglia. L’impasto va lasciato lievitare in frigorifero per 12 ore. Una volta trascorso il tempo di lievitazione, si dividono l’impasto in 8 parti uguali e si formano delle sfere lisce che vanno lasciate lievitare per altre 2 ore a temperatura ambiente. Nel frattempo, si prepara la glassa mescolando gli ingredienti e lasciandola riposare in frigorifero. Si colerà un po’ di glassa sulla sommità di ogni brioche, si spolvererà con zucchero in granella e si cuoceranno in forno caldo a 190° per 18 minuti.

Una volta fredde, le veneziane si possono farcire con abbondante crema pasticcera. Queste brioche sono perfette per la colazione o la merenda, da gustare insieme a una tazza di caffè o latte. Se si desidera provare altre ricette della serie “Nel forno di casa tua”, è possibile trovare ulteriori suggerimenti culinari cliccando qui.

In conclusione, la ricetta delle veneziane condivisa da Fulvio Marino durante l’ultima puntata della serie “Nel forno di casa tua” su Food Network è un’ottima proposta per preparare delle brioche deliziose direttamente in casa. Con ingredienti semplici e un procedimento dettagliato, è possibile ottenere delle golose veneziane da gustare in diverse occasioni, dalla colazione alla merenda. La glassa e la crema pasticcera aggiungono ulteriore sapore e cremosità a queste brioche, rendendole ancora più irresistibili. Se si è alla ricerca di nuove idee culinarie, la serie “Nel forno di casa tua” offre sicuramente spunti interessanti da provare e condividere con amici e familiari.

Continua a leggere su MediaTurkey: Nel forno di casa tua – MediaTurkey